Mel že devetič očka

Mel Gibson je s homofobnimi in rasističnimi izjavami že pred časom padel v nemilost pri medijih, v javnosti in pri filmskih kolegih. A četudi je filmska meka svojemu nekdaj zlatemu moškemu tedaj obrnila hrbet, je Hollywood hkrati kraj, ki skoraj tako kot škandale obožuje veličastne vrnitve. In očitno je zdaj napočil Melov veliki trenutek; ne le da je njegovo ime prvič po dobrem desetletju zazvenelo med razglasitvijo oskrajevskih nominacij – za režijo filma Greben rešenih –, v trenutku velike vrnitve je pestoval svojo še večjo in pomembnejšo zmago. »Je sploh kaj bolj čudovitega od tega, da slišiš svoje ime med izbranci za nominacije, medtem ko v rokah držiš svojega novorojenega sina? Preprosto čudovito in neverjetno,« igralec kar žari od sreče. Predvsem zato, ker je zdaj, pri 61 letih, že devetič postal oče.



Pred dvema letoma, ko je hollywoodski težkokategornik začel ljubimkati s 35 let mlajšo Rosalind Ross, so ljudje dvigovali obrv in zmajevali z glavo, lansko jesen pa široko odprli usta, ko je zaljubljeni parček naznanil skorajšnji obisk štorklje. »Mel obožuje očetovstvo, Rose pa tudi komaj čaka, da postane mati,« je povedal vir in dodal, da je zvezdnik v najsrečnejšem obdobju svojega življenja. No, zdaj je to še za odtenek lepše in vznemirljivejše, saj se mu je 20. januarja rodil sinček Lars Gerard Gibson, težak slaba dva kilograma in pol.



V zakonu z Robyn Moore so na svet privekali hčerka Hannah in šest sinov – Edward, Christian, William, Louis, Milo in Thomas, v burnem razmerju z rusko pianistko Oksano Grigorievo pa je pred osmimi leti dobil deklico Lucio. Zdaj se je osmerici pridružil najmlajši član Lars, mlajši tudi od treh vnukov svojega očeta. Nikakršno presenečenje, če vemo, da je tudi novopečena mamica mlajša od izbrančevih prvih šestih otrok. »Neverjetno prikupen je in vsa družina je preč od navdušenja. Sploh Mel ne more brzdati radosti. Družina je že doma, mama in dojenček pa sta zdrava,« je povedal vir.