Mel Gibson pričakuje otroka s 34 let mlajšo

Velika razlika v letih pri zaljubljenem paru v ljudeh vselej zbuja dvome: se je mlajši res zagledal v starejšega ali ima za navdušenje drugačne motive? Tudi 60-letni Mel Gibson in njegova 26-letna izbranka Rosalind Ross sta tarča ciničnih komentarjev in opravljivih govoric, že odkar sta zvezo razkrila svetu, še dodatno pa jih je podžgala njena nosečnost. A zvezdnik se je zdaj postavil opravljivcem po robu in v intervjuju za revijo Mirror jasno in glasno povedal, da z njuno zvezo, naj se zdi ljudem še tako nenavadna, ni nič narobe. »Glede let in najinega odnosa – to je samo številka. Rada se imava,« se je izpovedal novinarju. »Rosalind je odrasla oseba. Lahko bi imela problem, če bi bilo enega ali drugega strah, vendar ta zveza odlično deluje. Ona je res posebna,« je povedal o lepotici, s katero sta skupaj že dve leti.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.