Meghan že spoznala britansko kraljico

Vse glasnejše so govorice, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo na prstancu leve roke Meghan Markle zasvetil zaročni prstan. Nekateri so celo napovedali, da bo poroka že prihodnje leto. Za to, da se parček res pripravlja na ta korak, naj bi bil dokaz tudi dogodek, ki ga je razkril eden od ameriških časnikov, in sicer da je Meghan na začetku meseca že spoznala babico svojega dragega, britansko kraljico Elizabeto II.

3 milijarde ljudi po vsem svetu je menda spremljalo poroko Williama in Kate, Harry pa si želi bolj intimnega obreda.

Da zveza s princem Harryjem ni le nekaj, s čimer si kanadska igralka krajša čas, je pred tednom povedala tudi sama, ko je v pogovoru za revijo Vanity Fair odkrito spregovorila o svoji ljubezni do Harryja, o kateri je več kot leto dni molčala. »Par sva. Zaljubljena sva. In prišel bo čas, ko bova o tem obširneje spregovorila tudi za javnost, ampak upam, da ljudje razumejo, da je zdaj čas, ki bi ga rada namenila le drug drugemu. Najina zveza je za naju tako čarobna tudi zato, ker je samo najina,« je povedala Meghan.

Harry svojih čustev javnosti še ni razkril, a njegova dejanja so povedala več kot tisoč besed. Na začetku septembra naj bi svojo drago tako odpeljal na obisk k očetu na Škotsko, ker pa je bila kraljica takrat nedaleč stran na svojem posestvu Balmoral, naj bi parček obiskal tudi njo. Menda je bilo srečanje več kot uspešno, je povedal neimenovani vir in dodal, da jih bo zagotovo sledilo še več.

»Meghan se je odlično vključila v družino. Da je njen izvor tako drugačen od njihovega, ne igra čisto nobene vloge,« je še dodal isti vir blizu kraljevi družini. Meghan si je zagotovo oddahnila, ko je bilo srečanje z britansko kraljico mimo in jo je ta lepo sprejela. Britancem gre namreč precej v nos ne le to, da ni modre krvi, da si kruh služi z igranjem ter da ni Britanka, temveč tudi dejstvo, da je bila že poročena. Ker je tudi ločena, se je porajalo vprašanje, ali se bo, kot veleva tradicija, sploh lahko poročila v anglikansko cerkev. A predstavnik Westminstrske palače je ljudi pomiril, češ da s tem ne bo nobenih težav. Od leta 2002 je namreč mogoče, da se pri njih poročijo tudi ločenci, sploh pa to ne bi smela biti težava za Meghan, ki je svojo prvo zakonsko zvezo sklenila zgolj civilno.

Kje se bo zgodila poroka leta, je kljub vsemu še prenagljeno ugibati, a Harry si menda ne želi spektakla, kakršnega ga uprizorila njegov brat, princ William, in njegova Kate. Ljubša bi mu bila manjša poroka v ožjem krogu, ki je ne bi prenašali po vsem svetu. Glede na to, da Harry najverjetneje nikoli ne bo zasedel britanskega prestola (na vrsto bi prišel šele za princem Williamom in njegovimi otroki), se mu želja kaj lahko uresniči.