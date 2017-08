Mednožje Vonnove vsem na ogled, smučarka priznala ...

Olimpijska smučarka Lindsey Vonn (32) je potrdila pristnost fotografij, ki so v teh dneh preplavile medije in na katerih je popolnoma gola, pa tudi njen nekdanji partner Tiger Woods . Gre za ukradene fotografije.

V svoji izjavi je dejala: »To, kar se je zgodilo je nedopustno in je napad na zasebnost. Gre za intimne fotografije in nelegalno objavo.« Lindsey bo sprejela vse potrebne in ustrezne pravne ukrepe za zaščito in uveljavljanje njenih pravic in interesov. Sama meni, da si oseba za krajo intimnih fotografij in pa tudi internetna stran, ki jih je objavila, zaslužita najvišjo možen kazen, je po poročanju Mirrorja povedala njena predstavnica.