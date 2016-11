Medalja svobode jo je spravila v jok

Ta teden so Belo hišo zasedla zvezdniška imena. Barack Obama je namreč povabil tiste »izjemne Američane, ki nas navdihujejo, povezujejo in nas spodbujajo k napredku«, ter jim okoli vratu obesil predsedniške medalje svobode, najvišje civilno priznanje ZDA. »Verjetno bi mi za priznanje morala prva čestitati žena, a se je hči prerinila naprej in me prva poljubila,« je ponosno dejal Tom Hanks, ki ga je Obama ovenčal s prestižno lento ne zgolj zaradi prispevka v filmsko zakladnico, temveč tudi, ker je »svojo najboljšo vlogo prihranil za resnično življenje. Je dober moški, kar je najboljši naziv, kar jih lahko pridobiš.« A tista, ki se je je priznanje verjetno najbolj dotaknilo, je bila Ellen DeGeneres, saj so se ji oči napolnile s solzami ganjenosti.



Legendi ameriške košarke Michael Jordan in Kareem Abdul-Jabbar. Igralca Robert de Niro in Robert Redford. Kultna pevca Diana Ross in Bruce Springsten. To so le nekateri izbranci, ki so letos dobili visoko predsedniško priznanje. A čeprav so v Beli hiši vsi sijali od ponosa in zadovoljstva, so se po licih udrle solze zgolj Ellen, na prsih katere bi se lahko namesto medalje svobode bleščala medalja poguma. Ker je z razkritjem istospolne usmerjenost že pred dvema desetletjema tvegala vse, tudi kariero. »To ni bil zgolj velik korak za celotno LGBT-skupnost, temveč je Ellen lastnoročno pomagala usmeriti našo državo na pot enakopravnosti in pravičnosti,« ji je dejal Obama.