Med svetovno turnejo je padla v depresijo

Svojo pot med zvezde je res začela kot princeska Disneyjevega otroškega programa, a jo je usoda nato ponesla tudi v glasbene vode. Ko pa se je Selena Gomez pred tremi leti lotila do tedaj največjega projekta in je odšla na svetovno glasbeno turnejo, se je ta izkazala za prevelik zalogaj. Kar 13 koncertov, s katerimi bi morala razveseliti svoje azijske in avstralske oboževalce, je odpovedala. Pošteno ji je namreč ponagajal imunski sistem, zaradi česar se je vendar odločila sebe in svoje zdravje postaviti na prvo mesto. Letos se zgodba očitno ponavlja, saj si je morala vitka lepotička zdaj spet vzeti predah. Znova zaradi zdravstvenih težav, vnovič sredi svetovne glasbene turneje.



Govoricam, da je morala svetovno turnejo pred tremi leti odpovedati zaradi pretiranega veseljačenja in spogledovanja z omamo, je lani enkrat za vselej naredila konec. Širnemu svetu je razkrila, da si je morala poiskati pomoč, ker je izgubljala boj z avtoimuno boleznijo lupusom, ki so ji ga zdravniki diagnosticirali že pred leti. Z zahrbtno boleznijo se je tedaj spopadla s kemoterapijo, vendar je ni ugnala v kozji rog, saj ji je zdaj spet pokazala svoje ostre zobe. »Kot veste, že dolgo živim z lupusom, ta pa vsakogar prizadene drugače. Ugotovila sem, da so napadi panike, navali depresije in tesnobnost, ki me pestijo zadnje čase, stranski učinek te bolezni in so že sami po sebi za človeka zadosten izziv,« pravi pevka in pridaja, da se je odločila svoje težave zgrabiti za roge. »Ob tem ne bom le stala križem rok, pač pa težavo napadla. V ospredje moram postaviti svoje zdravje in srečo, zaradi česar si moram vzeti nekaj predaha in se osredotočiti nase.« Ob čemer se je tudi že opravičila oboževalcem, zavedajoč se, da ji stojijo ob strani. Čeprav ni povedala, vsaj jasno ne, kako bo to vplivalo na prihajajoče koncerte njene glasbene turneje Revival, ki bi jo morala skleniti decembra v Guadalajari v Mehiki. Ob čemer še velja pridati, da je še pred začetkom turneje, ki jo je odprla z majskim koncertom v Las Vegasu, obljubila, da bo njen izkupiček romal za raziskovanje lupusa.