Med obiski  ji gre na jok

Pevka Neda Ukraden se s težavo sooča s hudo boleznijo, za katero trpi njena 91-letna mama Anđa. Mami so zdravniki postavili diagnozo alzheimerjeve bolezni že pred desetimi leti, a je ta tako napredovala, da jo je morala pevka prepustiti oskrbi strokovnjakov. »To so strašni trenutki, ko morate mater, s katero ste preživeli 66 let, dati v dom za ostarele in nemočne. Bila sem v dvomih, ali ima to kakšen smisel, razmišljala sem o tem, ali ni to greh. Mesece sem se borila s samo s seboj,« razkriva 66-letnica.



Mater obiskuje, kadarkoli ji le dopušča čas, priznava pa, da ji med obiski še zdaleč ni lahko. »Najbolj mi je hudo, ker ne prepozna več moje hčere Jelene, pravnukov, mene... Jokam vsakokrat, ko jo vidim takšno. Žal je za njo najbolje, da je v domu, saj ne more več živeti sama,« pravi zvezdnica.