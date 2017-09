Med nosečnostjo jo je zmerjal s prasico

Začelo se je kot pravljica. Takšna, v kateri ljubezen premaga vse ovire in na koncu zmaga. Ko sta se decembra 2009 srečala glasbena zvezdnica Janet Jackson in katarski milijarder Wissam Al Mana, niso bili pomembni ne desetletna razlika v letih, ne različno kulturno okolje, iz katerih prihajata, ne verska pripadnost. Prevladala je privlačnost ter prerasla v ljubezen, ki sta jo tri leta pozneje proslavila z ohcetjo, menda vredno 15 milijonov evrov.

V lastnem domu se je počutila kot ujetnica, zloraba in trpinčenje se še nadaljujeta.

Janet je pri skoraj 50 in po dveh propadlih zakonih našla srečo, ki ji je uresničila še največjo željo, za katero je že mislila, da je ne bo dočakala. Željo po materinstvu. Na začetku letošnjega leta, ko je bilo njeno srečanje z abrahamom že mimo, je v roke prijela sina Eissa Al Mana. A njena sreča je bila popolna le kratek čas, kmalu je namreč odjeknilo, da se starši komaj trimesečnega fantiča razhajajo.

»Ja, razšla sva se. Zdaj sva na sodišču, ostalo pa je v božjih rokah,« je aprila priznala. Ob tem se je ugibalo, ali sta se odtujena zakonca razšla v prijateljskem duhu ali je pred vrati ločitveno mesarsko klanje. Očitno se obeta zadnje, saj je pevkin brat Randy dvignil tančico z njenega zakona. Zakona, v katerem je trpela verbalno zlorabo in jo je mož spremenil v ujetnico lastnega doma.

Svetu je kazala podobo močne ženske, za zaprtimi vrati pa je bila skoraj predpražnik, ob katerega si je Wissam obrisal noge. Sploh ko ji je začelo pod srcem rasti novo življenje. »Ujeta je bila v odnosu, polnem zlorab. Sprva je bilo med njima vse lepo, pozneje pa je pokazal pravo plat: obmetaval jo je z žaljivkami, v lastnem domu se je počutila kot v kletki, ujetnica. Ko je bila noseča, jo je vsak dan zmerjal s prasico, in tega ne bi smela poslušati in doživljati nobena nosečnica,« razkriva Randy, ki mu je prekipelo, saj zloraba še traja, četudi je bilo med njima vsega konec pred meseci. A ostajata v stikih zaradi sina. »Težko ji je, vsako noč se zlomi in joka.« Bolečine pa ni mogla več zadrževati niti v javnosti, saj se je nedavno zlomila na odru in pred večtisočglavo množico potočila solze.

15 milijonov evrov naj bi porabila za svatbo.

Ko se je rodil Eissa, oče z njim skoraj ni imel opravka. Večinoma je bil na poti, zakopal se je v delo, Janet, ki se je z malčkom preselila v London, pa mu je naklonila tako rekoč vsako minuto svojega časa. A čeprav fantiču ni namenjal pozornosti, se je nato odločil, da bivši skrbništva ne bo predal brez boja. Dokler sodišče ne razsodi, odtujena zakonca skoraj vsak dan ostajata v stikih. To naj bi Wissam izkoriščal, Janet pa trepeta pred njim in se počuti majhno in nemočno.

»Dovolj je! Preveč je bolečine. Janet je od ločitve ogromno pretrpela, pa tudi mi, ki jo imamo radi, trpimo z njo,« je povedal Randy, ki se ni odločil spregovoriti o sestrinem težkem zakonu iz maščevalnosti ali jeze, ampak upa, da bo tako ustavil nadaljnje trpinčenje. »Janet si želi, da bi imel ​Eissa mater in očeta, toda težave med njima postajajo vse večje. Naše zasebnosti nisem hotel razgaliti, a včasih pomaga, če o tem spregovoriš na glas in ne skrivaš resnice. Hudič namreč ljubi temo in se v njej razrašča.« Vsa družina ji stoji ob strani, čeprav so hoteli razmere staršem prikriti. »Precej v letih sta že, zato ju s tem nismo hoteli obremenjevati. Poskušali smo ju zaščititi, a smo karte zdaj vrgli na mizo. Vsa družina ve, kaj se dogaja.«

Randy je povedal svojo in sestrino plat zgodbe, Wissam je za zdaj ne komentira. »Odgovarjati na te boleče in žaljive obtožbe mu je pod častjo. Propad zakona ga je močno prizadel, zdaj pa ima v mislih le dobro in zasebnost svojega sinka,« je sporočil njegov predstavnik.