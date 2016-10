Med lepimi igralkami se počuti kot grda račka

Na zasneženih strminah ji skorajda ni para. Pa tudi zunaj smučišč velja za prvovrstno lepotico. A vendar se Lindsay Vonn na rdeči preprogi, obdana z zvezdnicami zabavne industrije, počuti kot grdi raček. V primerjavi z njimi je v svojih očeh preveč širokopleča, mišičasta, premalo nežna. »Ko stojim ob Emily Blunt, se z njo nikakor ne morem primerjati. V Hollywoodu imam veliko prijateljev, poznam veliko čudovitih ljudi, a vendar se z njimi ne morem primerjati. Sem močnejša, bolj nabita, občutek imam, da mednje ne spadam,« priznava miss smuke, ki pa po dobrem letu duhovnega popotovanja vase lahko končno lahkega srca in z iskrenim nameškom reče, da je vendar premagala izkrivljeno samopodobo, ki jo je razžirala. »Potrebovala sem 31 let, da se v lastnem telesu počutim udobno in zadovoljno.« Pot do tega spoznanja se je odločila deliti s širnim svetom. S knjigo Strong is the new beautiful (Močno je novo lepo), mešanico vaj za krepitev telesa in prehrambnega režima, ki naj bi bralcu – kot njej – pomagali, da zaživijo polno in srečno. In samozavestno.



V posebni izdaji ameriške športne revije Sports Illustrated so se v kopalkah tradicionalno predstavljale supermanekenke. A kot se spreminjajo lepotni standardi, je v koraku s časom tudi revija, ki je letos med svojimi bleščečimi stranmi slavila žensko lepoto v več oblikah. Tudi borko v mešanih borilnih veščinah Rondo Rousey in Vonnovo, precej drugačni ženski od mršave manekenke Gigi Hadid. Morda je bil to začetek Lindsayjinega osvobajanja iz okovov (počasi izginjajočih) lepotnih zahtev po pretirani vitkosti brez zdravega mišičnega tonusa. »Želim si, da bi ženske sprejele svojo naravno lepoto, zdravo jedle, se negovale ter izkoristile svojo moč,« pravi športnica, ki se je tudi sama dolgo borila z negotovostjo, povezano s telesom. Ko se je znašla v krogu omamnih igralk, je pozabila na svoje športne uspehe, celo zlati lesket olimpijskega odličja je malce zbledel. »Močna sem, ko beseda nanese na telesni trening. Polna sem samozaupanja na vrhu gore in pobočjih, a drugače mi ta samozavest pogostokrat uplahne. Povsem zaupam vase le na gori, na prireditvah z rdečo preprogo pa mi samozavest izpuhti. Tedaj se zavedam, kako drugačen tip telesa imam od tistega, ki ga imajo druge,« priznava svetlolaska.



Najslabše se je počutila v Hollywoodu. V meki lepih in vitkih. A je zdaj vendar presegla tudi to, kar je dokazala s precej hollywoodskim promoviranjem svoje knjige. Preprosto je s sebe odvrgla vse krpice in se povsem razgalila. Da je močno lepo, dokazuje ne le z besedami, temveč verjetno precej povedneje s sliko. Med stranicami knjige ženskam polaga na srce, da diete, takšne ali drugačne, ne delujejo, kar je preizkusila na lastni koži. »Preizkusila sem vse, a nobena ne deluje. Bistveno je, da jeste zdravo,« pravi in dodaja, da je to treba – za zdravje in polno življenje – dopolniti s športno dejavnostjo. »Telesni trening ni vselej zabaven, zato poiščite nekaj, kar ustreza le vam. Le tako namreč ne boste ob prvem slabem dnevu vrgle puške v koruzo.«