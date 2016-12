Med igranjem hokeja s sinom ga je izdalo srce

Verjel je v družinske vrednote. Iste, kot jih je širnemu občinstvu med letoma 1985 in 1992 prikazovala priljubljena humoristična nanizanka Growing pains, ta je Alanu Thicku prinesla slavo in nominacijo za zlati globus. »Oboževal sem to serijo. Bil sem ponosen nanjo in na vse, kar je predstavljala in za kar se je zavzemala, saj tudi jaz verjamem v morda malce klišejske družinske vrednote, ki jih je prenesla na male zaslone. Če bo to napisano na mojem nagrobnem kamnu, bom več kot zadovoljen,« je pred komaj nekaj leti dejal kanadski igralec. In morebiti se bodo njegovi najbližji od njega poslovili prav s temi besedami, saj je zvezdnika zdaj, v 70. letu starosti, nenadoma izdalo srce.



Če sodimo po njegovih trditvah, kako visoko ceni družinske vrednote, mu je družina očitno pomenila vse. In poslovil se je, četudi nenadoma in nepričakovano, prav v bližini enega od svojih najdražjih, v zadnjih trenutkih pa je počel to, kar je ljubil. Tudi minuli torek se je namreč kot že ničkolikokrat – v precej kanadskem slogu – z najmlajšim sinom, 19-letnim Carterjem, odpravil na drsališče. In medtem ko sta se podila za ploščkom, ga je zbodlo v prsih. Ga zaslabilo, da je zajtrk izbruhal kar na ledeno ploskev. In četudi je že hitro pridrvel rešilec in ga odpeljal v bližnjo bolnišnico, je bilo za Thicka žal prepozno. »Izgubil sem najboljšega prijatelja in vzornika, svet pa enega od najboljših ljudi. Nikoli nisem poznal bolj prijaznega, ljubečega, radodarnega človeka od mojega očeta. Pogrešal ga bom vsako sekundo vsakega dne. Očka, legenda si, in rad te imam,« se je od njega poslovil Carter, ki je zvezdniku privekal na svet v njegovem drugem zakonu z nekdanjo miss sveta Gino Tolleson. In ki je bil ob očetu, ko je doživel usodni srčni napad.



Kanadski zvezdnik, ki je pred tremi leti dobil svojo zvezdo na kanadskem pločniku slavnih, je trikrat zakorakal pred oltar. Prvič s stanovsko kolegico Glorio Loring, ki mu je v 14 let dolgem zakonu povila Brennana in Robina. Njegov drugi zakon je razpadel leta 1999 po kratkih petih letih. Še v istem letu je spoznal Tanyo Callan in jo šest let pozneje popeljal pred oltar in jo ljubil do dne svoje smrti. A četudi ni pričakovala, da bo že postala vdova, kot sinovi niso pričakovali, da bodo izgubili očeta, je ta s sveta – tako vsaj njegov zvezdniški sin Robin – odšel pomirjen. »Videl sem ga pred le nekaj dnevi in mu povedal, kako ga imam rad in kako močno ga občudujem. Bil je ljubljen, kar je tudi vedel, zaradi česar je odšel pomirjen,« je povedal z nominacijo za grammyja ovenčani Robin, prepričan, da je bil njegov oče pravi kavalir in največji človek, kar jih je imel čast spoznati. Kar dokazuje tudi po smrti, saj naj bi daroval svoje organe z upanjem, da bodo komu rešili življenje.