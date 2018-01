Masturbiral je pred svojo podrejeno?

Odkar je Michael Douglas za spletni portal Deadline že vnaprej javno zanikal, da bi spolno nadlegoval nekdanjo sodelavko, so bile oči radovednežev uprte v rumene medije: vsi so nestrpno čakali, kdaj se bo ženska oglasila in kakšna je njena plat te prav nič simpatične zgodbe.

Ta teden, natančneje v četrtek, je bila radovednost javnosti končno potešena: v časopisu Hollywood Reporter je izšel članek, v katerem pisateljica in novinarka Susan Braudy, ki zvezdnika obtožuje nadlegovanja, podrobno opisuje najbolj sporni dogodek med njo in nekdanjim delodajalcem. Braudyjeva je za 73-letnika delala konec 80. let. Douglas, ki je bil takrat velika zvezda, jo je najel, da bi »prebirala scenarije, najemala scenariste in, nemara najpomembnejše, bila gospodinja v Michaelovem stanovanju«. Braudyjeva trdi, da jo je bivši delodajalec nadlegoval, uporabljal seksualno obarvane nespodobne besede, komentiral njeno zunanjost, slikovito opisoval odnose s svojimi ljubicami in podobno, na enem od sestankov pri njem doma pa naj bi se pred njo celo samozadovoljeval.

»Michael si je odpel zadrgo in opazila sem nekaj nejasnega,« opisuje domnevni incident, ki naj bi se zgodil leta 1989. »Zastrmela sem se vanj in videla, da je dal obe roki v odpete hlače. Z grozo sem ugotovila, da si drgne intimne dele. Čez nekaj sekund se mu je prelomil glas in zdelo se mi je, da je doživel orgazem.« Braudyjeva naj bi po videnem pri priči zapustila stanovanje, zvezdnik pa ji je sledil. »Ničesar nisem rekla. Bila sem presenečena, da sem ostala mirna, čeprav sem bila ponižana. Dojela sem, da misli, da lahko počne kar koli, ker je pač precej bolj vpliven kot jaz. Michael je bos stekel za mano v dvigalo, si zaprl zadrgo in zapel pas. 'Hej, hvala, dobra si. Pomagala si mi, hvala, hvala,' je rekel,« opiše trenutke, ko je bil njen odnos z delodajalcem dokončno uničen.

Michael je obtožbo zanikal, še preden je ta prišla na dan. V intervjuju za spletni portal Deadline je napovedal, da ga namerava bivša zaposlena, imena ni navedel, obtožiti, in dejal, da želi spregovoriti, preden bo ona. »Lahko bi čakal, da pride v trafike, in se nato branil. A mislim, da moram o tem spregovoriti, še preden se pojavi v medijih. Ženska je novinarju zatrdila, da sem pred njo uporabljal zelo barvit, umazan, pohujšljiv besednjak. Trdi, da sem jo odpustil in poskrbel, da v Hollywoodu ni več dobila dela. In, najpomembneje, zatrjuje, da sem pred njo masturbiral. To je popolna laž, v tem ni niti trohice resnice,« je še pred objavo članka dejal zvezdnik in dodal, da ga je vsaka izmed obtožb zadela v srce. Zvezdnik sklepa, da se je Susan odločila, da ga bo obtožila, ker njena kariera ni šla po poti, po kateri si je želela.