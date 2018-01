Maščevalci so popokali od smeha

Že res, da je snemanje filmov telesno in umsko izjemno naporno delo. A vendar se prigodijo trenutki, ko se delovna vnema umakne zabavi, še posebno če je skupina soigralcev oblečena v neumne kostume s svetlečimi se pikicami za poznejše računalniško obdelavo. Tako so se v sredo zjutraj pred kamerami znašli superzvezdniki Robert Downey Jr., Chris Evans, Paul Rudd in Mark Ruffalo, ki trenutno v Atlanti snemajo že četrto nadaljevanje filmske megauspešnice The Avengers (Maščevalci).



Igralci so bili ravno sredi snemanja silovitega akcijskega prizora, ko jih je iz neznanega razloga napadel nezadržljiv smeh. Igralci so se krohotali in se držali za trebuh. Medtem so njihovi kostumi cingljali, kar je še prispevalo k zabavi. Kljub temu je posnetek s snemanja pomenljiv, saj je na njem 36-letni Chris Evans v polnem kostumu Kapitana Amerika. To je zanimivo, saj so se pojavile novice, da bo njegov lik v prihajajočem filmu, imenovanem Neskončna vojna, tragično umrl. Če to drži, potem so paparaci posneli prizor, ki prikazuje dogodke iz preteklosti. To pa ni vse, njegov obraz je obrit, kar je v nasprotju z bradatim Stevenom Rogersom iz tretjega dela. No, glede na scenografijo na kraju snemanja lahko sklepamo, da so na vojnem območju. Vidimo lahko, da 52-leni Robert ni nosil svoje klasične Iron Man (Jekleni mož) maske, seveda tudi 50-letni Ruffalo ni nosil kostuma Hulka, ki je v celoti računalniško narejen. Lahko pa vidimo palico, ki jo je nosil na hrbtu. To je pomagalo, saj morajo soigralci gledati v njen vrh, kjer bodo pozneje računalniško izdelane oči. Če tega ne bi počeli, bi bilo videti, kot da se ves čas pogovarjajo s Hulkovim mednožjem. Nekoliko bolj enovit je bil edino 48-letni Paul, ki je znova zasedel vlogo Ant Mana (Človek mravlja).

4. del franšize napoveduje velike spremembe.

Če se bojite, da bo s smrtjo enega izmed junakov kmalu zmanjkalo vsebine za tovrstne filme, se pošteno motite. Šef studiov Marvel Kevin Feige je že napovedal, da bodo posneli še vsaj 20 filmov iz sveta njihovih superjunakov. Po filmu Maščevalci 4 se bodo iztekle pogodbe večini igralcev, tako se bodo lahko poslovili – Evans, Downey Jr, Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Črna vdova), Ruffalo in Jeremy Renner (Hawkeye ali Sokolovo oko).