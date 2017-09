Mark Zuckerberg in Michael Phelps večata svoji družini

Enka je najbolj samotno število, hkrati pa ni večje sreče kot uganjati otroške vragolije z bratcem ali sestrico. Tega se Mark Zuckerberg, brat trem sestram, nadvse dobro zaveda, kar je še pridalo njegovi vzhičenosti, ko je te dni v roke prvič prijel drugo hčerko. »Ne morem si zamisliti boljšega darila, kot je sestra. Presrečen sem, da bosta imeli ​Max in dojenčica odslej druga drugo,« je naznanil prihod drugega otroka. Podobno se bodo kmalu veselili tudi pri Phelpsovih, saj je tudi ljubezen Michaela Phelpsa in njegove Nicole Johnson, ki sta maja lani pozdravila prvorojenca Boomerja, spet obrodila sadove, saj pod srcem plavalčeve ljubljene raste novo življenje. Če bo šlo po njunih željah, hčerka.

Na očetovski dopust

Ustanovitelj Facebooka je prihod drugorojenke po pričakovanjih najavil prek tega družabnega omrežja. A s tem se ni končalo, saj se Mark in Priscilla Chan, s katero sta po devetih letih ljubezni leta 2012 zakorakala pred oltar, nista ustavila pri vsakdanji najavi, da jima je avgusta svet polepšala hčerka August, pač pa sta malčici napisala pismo, v katero sta prelila vse želje za njeno otroštvo: da bo užila vsak trenutek čarobnosti otroštva, da bo vonjala cvetlice in se podila naokoli, se med igro na prostem verjetno tudi umazala in da bo – kar je sicer tudi voda na mlin staršev – izkoristila dnevne dremeže in se ponoči izkazala za spalko in pol s čudovitimi sanjami. »Ne skrbi glede prihodnosti, to je na najinih plečih, in storila bova vse, kar lahko, da zate in tvojo generacijo ustvariva malce boljši svet,« sta zapisala vzhičena očka in mamica, ob čemer je Zuckerberg pridal, da si bo – kot že po rojstvu prvorojenke Max – vzel dva meseca očetovskega dopusta. V dveh delih. Prvega bo koristil takoj, saj si želi prvi mesec po hčerinem rojstvu preživeti le s svojimi tremi najpomembnejšimi dekleti ter z August splesti tesno vez. »Nato pa si bom vzel prost ves december, da ga bomo preživeli kot družina. Prepričan sem, da se niti z mojo odsotnostjo ne bo podrl svet, podjetje in moja pisarna bosta še vedno obstajala.«

Zuckerbergova pot do družine ni bila lahka, ampak posuta s trnjem in bolečino. Preden se je leta 2015 rodila Max, je Priscilla trikrat splavila, ko pa sta marca letos sporočila, da pričakujeta, sta si za prihajajočega dojenčka najprej ​zaželela zdravja, »moja druga želja pa je bila, da še enkrat dobiva punčko«.

Želita si še punčke

Tudi Michael Phelps bo imel odslej štiričlansko družino. »Drugi otrok že na poti! Super vznemirjena. Bo fantek ali punčka?« je radostno najavila Nicole, ki se podobno kot njen 15-mesečni kratkohlačnik sprašuje, ali bo Boomer postal starejši bratec sestrici ali bratcu.

Zlati deček plavalnih bazenov je na pot očetovstva sicer zakorakal pred komaj letom in pol, a očitno ga je ta vloga tako prevzela, da je že pred meseci začel razmišljati o povečanju družinice. »Z Nicole sva bila blagoslovljena, saj sva dobila zdravega in zadovoljnega sinka. Zato upam, da se mu bodo kmalu pridružili še drugi,« je dejal, prepričan, da mu je usoda namenila več kot le enega otroka. Ob čemer naj bi z Nicole na tihem upala na hčerko. »Nicole mi je nedavno dejala, da si želi še punčke. In čeprav si oba želiva več otrok, še ne veva, kdaj bo napočil ta trenutek,« je rekel na začetku letošnjega leta, nato pa hitro stvari spravil v tek. Kajti medtem ko ju je Boomerjev prihod presenetil, saj nosečnosti tedaj nista načrtovala, je tokrat malce drugače. »Nekatere stvari poskušava spraviti v tek,« je dejal nedavno. In sta tudi jih.