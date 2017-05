Marija Šerifović o glasovanju: Ej, moja Srbija, sram te bodi ...

Potem ko so bili v etru Evrovizije prebrani glasovi strokovne žirije iz Srbije, se je razburjena in nezadovoljna Marija Šerifović (32), nekdanja evrovizijska zmagovalka, oglasila se na družabnem omrežju.

»Srbija, sram te bodi! Sram naj te bo,« je zapisala na twitterju, medtem ko je bila na facebooku še bolj ostra.

Srbijo SRAM VAS BILO !!! SRAM VAS B I L O !!!!!!! — Marija Serifovic (@futomaki) 13 May 2017

Šerifovićeva je namreč dobra prijateljica letošnjega hrvaškega evrovizijskega predstavnika Jacquesa Houdeka in mu je čestitala že za uvrstitev v finale. »Bravo, debeli, najlepši moj prijatelj,« je zapisala.

BRAVO DEBELI NAJLEPSI MOJ PRIJATELJU https://t.co/MxUvIL2Nx1 — Marija Serifovic (@futomaki) 11 May 2017

Kakor koli že, hrvaški predstavnik je od strokovnih žirij prejel le 25 točk. Kot kaže, je bolj navdušil poslušalce, ki so mu namenili 103 točke. Dvanajstice so prišle iz Slovenije in Črne gore, Srbi pa so mu namenili pet točk. Vse skupaj je na koncu zadostovalo za 13. mesto.