Mariah dal na čevelj, ker preveč zapravlja

Sreče med pop zvezdnico Mariah Carey (46) in avstralskim milijarderjem Jamesom Packerjem (48) je konec. Po poročanju avstralskega medija Woman's Day je Packer razdrl zaroko in zapustil Mariah, ker ta preveč zapravlja. Zmotil ga je tudi njen resničnostni šov Mariah's World.

»Konec je. James je bil skeptičen zaradi njene oddaje in dejstva, da je bila pripravljena govoriti tudi o njunem zasebnem življenju,« je povedal družinski prijatelj. Časopis še poroča, da je bil Packer celo tako milosten, da je Mariah dovolil obdržati zaročni prstan, vreden neverjetnih 10 milijonov dolarjev.

Par se je zaročil januarja po enoletnem burnem razmerju. Podrobnosti zaroke Mariah ni razkrivala, v intervjuju za revijo People pa je povedala, da si ne želi velike poroke. Pevka ima za sabo zakon z 10 let mlajšim pevcem in voditeljem Nickom Cannonom. Poročila sta se leta 2008 po le šestih tednih zveze, v zakonu pa sta se jima rodila dvojčka, hčer Monroe in sin Moroccan.