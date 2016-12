Margot pokazala diamantni prstan

Bila je ena tistih mladih zvezdnic, ki so se ljubezni in resnemu razmerju upirale z vsemi štirimi. »Ob misli na razmerje mi je šlo na bruhanje. Nato pa se je v moje življenje prikradel on,« je Margot Robbie dejala o britanskem filmarju Tomu Ackerleyju, privlačnost do katerega jo je presenetila in ji spodnesla tla pod nogami tri leta nazaj med snemanjem filma Suite Française. A se čustvom ni želela predati, vsaj v celoti ne. Besedice, da ga ima rada, ji niso in niso zletele iz ust, tudi zaradi strahu, da bi tako pokvarila njun odnos, morda celo, da bi stisnil rep med noge in jo ucvrl daleč proč. »Ko sem mu vendar priznala ljubezen, je vse padlo na svoje mesto. Bilo je tako naravno, da sva skupaj. To je edina smiselna stvar v mojem življenju,« je žgolela strahu osvobojena lepotica, ki je minuli konec tedna v popolni skrivnostnosti naredila še poslednji korak. Si nadela belo poročno obleko in se svojemu srčnemu izvoljencu za vselej zaobljubila.



Tri leta nazaj sta se spoznala. Leto pozneje sta zaživela pod skupno streho, skupaj še z dvema prijateljema, letošnje poletje pa sta dokončno dognala, da jima je namenjena skupna prihodnost. A čeprav sta zaroko ohranjala le zase, so se vendar razvezali jeziki njunih prijateljev, da se obeta božična poroka. Najverjetneje v zvezdničini rodni Avstraliji, četudi se je tudi Tom želel zaobljubiti ljubljeni na svoji rodni grudi. »Tom se je želel poročiti na Otoku, a se je temu odpovedal za voljo drage. Margot se je namreč vselej želela poročiti nekje na avstralski Zlati obali, saj je tam odraščala, na kmetiji svojih starih staršev,« je pred časom povedal vir in pridal, da razmišljata »o poroki okoli božiča, saj bosta tako imela tudi čas, da preživita nekaj časa z družinama obeh, česar doslej še nikoli nista storila.« Ob čemer je zvezdnica filma Suicide Squade še izdala, da si v Avstraliji želi tudi ustvariti lastno družino.



Poročni dan je sicer dan ženina in neveste, čeprav so morda malce bolj v prvem planu želje neveste. Kar drži tudi za zvezdniški parček, ki naj bi si preteklo nedeljo izmenjal prstana večnosti v bližini Margotinega rojstnega kraja, poročne zaobljube pa naj bi spisala kar sama in so privrele naravnost iz njunih src. Pred začasni oltar na peščeni plaži naj bi krasotica zakorakala v obleki Oscarja De la Rente, noro zaljubljenemu Tomu pa jo je – ker si z očetom že leta ni blizu – oddala njena mati Sarie Kessler. Seveda pa so ji ob strani stali tudi brata Cameron in Lachlan, medtem ko naj bi bila njena sestrica Anya blondinkina poročne priča. In četudi mladoporočenca srečnega dne še nista potrdila, je bila lepotičkina slika prstana z bleščečim diamantom vendar več kot zgovorna.