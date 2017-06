Manekenka zaradi mesečnega perila ostala brez službe

27-letna manekenka Rachel Rickert iz New Yorka toži podjetje Hyundai. Trdi, da je dobila odpoved, ker je imela v času, ko je snemala, mesečno perilo, poroča Daily Mail. Rachel naj bi podjetje predstavljala na mednarodnem avtosejmu, v nekem trenutku pa je želela oditi na stranišče, da bi se očedila in si zamenjala tampon. Bilo je prepozno, na obleki so se že videli krvavi madeži, njeni nadrejeni pa so jo menda poslali domov.

Na odmor se je lahko odpravila vsake tri ure, zato »situacije ni mogla urediti«, po tistem, ko so jo šefi poslali domov, pa so jo še poklicali in dejali, da je ostala brez službe, saj so vodilni pri podjetju izvedeli, da ima mesečno perilo.

»Ne bom dovolila, da mi bo nekdo ukazoval, kdaj imam lahko mesečno perilo. To je nedopustno,« se huduje manekenka. »Nismo roboti. Obnašajo so, kot da nismo ljudje. Ne bom se sramovala tistih dni v mesecu.« Zdaj toži tudi agencijo Experimental Talent, prek katere je dobila delo, tiskovni predstavnik podjetja Hyundai pa je sporočil le, da bodo primer podrobno proučili.