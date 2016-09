Mamica še ni, babica že drugič

Njen prvi zakon z Russellom Brandtom se ni obnesel, Katy Perry zdaj že več kot pol leta uživa v topli ljubezni Orlanda Blooma. Ta jo tako greje, da so se že začele pojavljati govorice, da je zaroka na vidiku in da v temnolaskinem trebuščku morda že raste plod njegovega semena. Toda najsi se te govorice izkažejo za resnične ali ne, neizpodbitno dejstvo ostaja, da je zvezdnica v tem tednu ves dan prebila v porodni sobi, vse dokler ji ušes ni napolnil zvok novorojenčka. Že drugič v minulih dveh letih. Čeprav je tudi sama visoko zavihala rokave in sodelovala pri obeh porodih, z malčkoma nato vendar ni odšla domov. »Svojemu življenjepisu lahko zdaj dodam še pomoč pri porodu,« je čivknila pred dvema letoma, ko je Katy, ko je njena sestra Angela prvič postala mamica, prevzela vlogo babice. To ji je šlo očitno tako zelo dobro od rok, da se je zdaj pri rojstvu druge nečakinje zgodbo ponovila.



Čez dober mesec bo praznovala 32. rojstni dan. Čeprav še ni okusila radosti materinstva, je vendar že opazovala čudež rojevanja novega življenja. Od blizu. In v živo. »Ta dan je bil še najbolj podoben čudežu! Postala sem tetka,« je februarja pred dvema letom dejala pevka, ki je, ko je oči prvič odprla mala Stella, prevzela vlogo režiserke in babice hkrati. Medtem ko je njena sestra Angela v domači dnevni sobi med vodnim porodom rojevala malčico, je Katy kot veliki filmar skakala okoli nje in snemala z mobilnim telefonom. »Bila sem že skoraj kot Martin Scorsese. Posnela sem vse! Še tako majhno podrobnost vodnega poroda. Kako otročiček priplava skozi vodo, celo držala sem – no, vsega verjetno ne smem povedati, a prevzela sem vlogo babice. V prvi vrsti sestri ponudila vso podporo, ki jo je potrebovala,« je žlobudrala. In v tistem trenutku se je v njej zbudilo prepričanje, da so nosečnice, tudi njena sestra, najbolj neverjetne in najmočnejše zvezdnice, kar jih je na obli. »Odločila se je za povsem naraven porod, vzela ni niti protibolečinske tablete.« Opazovanje poroda Perryjevo napolni z neverjetno radostjo in elanom. Zato je tudi zdaj, ko je Angela drugič stopila na pot materinstva, stala sestri ob strani. In ji pomagala. »Sestri sem pomagala pri porodu! Otročiček je na svet pokukal ob dveh popoldne.« Tokrat brez pevkine kamere. A morda tudi, ker jo je že hip zatem čakala nova zadolžitev. Komaj je malčica namreč odprla oči, že se je Perryjeva preoblekla in stekla v snemalni studio. Morebiti polna novih melodij v srcu.