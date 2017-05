Mami je obljubila, da se pred kamero ne bo slekla

Te dni prihaja na velika platna že peto nadaljevanje megapriljubljene franšize Pirati s Karibov. In čeprav se z njim spet vrača Keira Knightley, mnogi napovedujejo, da jo bo zasenčila še dokaj neznana Kaya Scodelario, ki se je z vlogo ob boku hollywoodskih težkokategornikov Johnnya Deppa, Javierja Bardema in Geoffreyja Rusha prebila v ligo velikih. Prevzela je vlogo sirote Carine Smyth, ki si bolj kot vse želi, da bi svojega davno izgubljenega očeta navdala s ponosom. A v resničnosti ni oče tisti, zaradi katerega Kayo žeja po uspehu, ampak vsak korak, ki ga naredi proti slavi in bogastvu, stori z mislijo na mamo Katio. Vsak dolar, ki ji ga prinese film, je namreč dolar več, ki ga potrebuje, da uresniči obljubo, ki jo je pred leti dala sama sebi. »Moja mama mi je ustvarila življenje v težkem obdobju in na kraju, kjer ji ni bilo postlano z rožicami. Zame je žrtvovala vse, zato ji želim dati njeno življenje nazaj,« je povedala temnolasa lepotička, hči samohranilke, ki je zavoljo hčere opravljala več služb hkrati in v tujem okolju prenašala rasistične opazke. Na tihem pa se je borila še z depresijo.



Trda mladost



Pirati s Karibov naj bi ji navrgli milijon in pol, šepeče se že, da se bo kot Carina vrnila tudi v šestem nadaljevanju, k sebi pa jo je zdaj vzela tudi največja hollywoodska agencija CAA, zato si lahko obeta večmilijonske honorarje. Živeti je torej začela svoje sanje, a vendar je bila Kayina mladost vse prej kot pravljična. Njeno mamo Katio, ki se je iz domače Brazilije preselila v London, je partner Roger Humphrey namreč zapustil že pri hčerinem prvem letu, Katia pa je žonglirala s službami v restavraciji z brazilsko hrano, kot čistilka in računovodja, a so nanjo kljub delavnosti letele grde besede. »Garala je, ljudje pa so ji govorili, naj se vrne v svojo banana državo in naj jim neha krasti službo.« Kar je Katia mirno prenašala, da je le lahko poravnala račune in postavila hrano na mizo. Tako sta živeli v revnem občinskem stanovanjcu. »Ko sem odraščala, nismo imeli denarja. A mami se je zdelo nadvse pomembno, da nikdar nisem bila lačna in da sem bila srečna. Bila mi je mama in oče hkrati,« pripoveduje Kaya, ki ji je mama kljub revščini poskušala omogočiti najboljše življenje in izobrazbo. Čeprav je šla Kayi, ko je bila najstnica, včasih pošteno na živce, sploh ker je vztrajala pri dokaj strogi vzgoji. »Zahtevala je, da sem ob osmih zvečer doma. Včasih se mislila, da ji tako narekuje njena brazilska vzgoja, zaradi česar sem jo že sovražila. A sem nato spoznala, da me je le želela zaščiti. Ni želela, da kot mnogo deklet iz najinega okoliša zanosim kot najstnica. Kajti sicer je precej svobodomiselna. Poučila me je o seksu, drogah, religiji. Zaupala sem ji celo, da kadim marihuano, a me je nato prepričala, da sem prenehala. Pripravila pa me je tudi do tega, da sem ji obljubila, da se pred kamero nikdar ne bom slekla.«



Kaya danes samozavestno stopa po rdeči preprogi, a kot deklica je bila zadržana in plaha. Ob tem pa še hči priseljenke in samohranilke, zaradi česar so otroci v njej našli odlično tarčo. »Še same sebe nisem marala v šolskih letih. Bila sem popolno nasprotje popolnega, priljubljenega dekleta.« Čeprav je bila nato ona tista, ki je pri 14 letih, a brez igralskih izkušenj ali tečaja igre, po šoli mimogrede zavila na avdicijo za serijo Mularija. In zgodba o uspehu se je začela pisati kar sama! Začenši z njenim likom najstnice Effy, ki se je v seriji obdržal najdlje.