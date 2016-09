Mama je ne prepozna več

Življenje je za eno največjih glasbenih div nekdanje Jugoslavije še vedno čudovita pesem. A čeprav kariera Nede Ukraden, ki je nedavno dopolnila 66 let, še vedno cveti in obožuje dokaj svežo vlogo novopečene babice, se ji vsake toliko srce vendar zlomi. Vselej ko obišče ljubljeno mamo Anđi, se ji po licih usujejo solze, saj je tej alzheimerjeva bolezen že tako načela spomin, da ne prepozna več niti lastne hčere. »Vsakič ko obiščem svojo bolno mamo in me ne prepozna več, zajokam. V uteho mi je le, da ona ne trpi in se ne zaveda svojega stanja,« je iskreno dejala zvezdnica, ki se še vedno živo spominja dne izpred nekaj let, ko je mamo morala preseliti iz svojega doma v dom starostnikov. Ker je zaradi napredujoče bolezni potrebovala 24-urno strokovno oskrbo.