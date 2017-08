Malico jima pripravlja mama

Vas zanima, kaj malicajo mali princi in princese? Danska princesa Maria je javnosti razkrila, s čim se v šoli podpreta njena otroka, princesa Athena in princ Henrik. Kot vsem čisto navadnim otrokom, ki v šoli nimajo skupinske malice, tudi njima pripravlja hrano njuna mama. Princesa se je med pripravo obroka za petletnico in osemletnika fotografirala in posnetek objavila na spletu. Z objavo je želela opozoriti na to, kako pomembno je, da pri vsaki pripravi hrane pazimo, da pri tem nastane čim manj odpadkov. Objava je del kampanje World Food Summit – Better Food for More People 2017.

Od nekdaj si želiva vzgajati otroka tako, da se ne bosta počutila drugačna od drugih.

In kaj v šoli grizljata mlada modre krvi?

Princesa Maria prisega na zdravo prehrano. Malčkoma pripravi veliko zelenjave, vključno z grahom in paradižnikom.

Fotografija princese Marie je požela številne všečke in kup komentarjev, v katerih so sledilci izrazili zadovoljstvo ob tem, da kraljeva otroka nimata posebnih privilegijev – malicata kot večina otrok, katerih starši skrbijo, da se ne prenajedajo s sladkarijami in industrijsko pripravljeno hrano. Všeč jim je bilo tudi, da princesa pripravlja malico sama, čeprav bi to dolžnost lahko brez težav prepustila komu od osebja.

Njen mož, princ Joachim, je že pred časom razkril, da želita biti z ženo čim bolj normalna oče in mati. »Od nekdaj si želiva vzgajati otroka tako, da se ne bosta počutila drugačna od drugih. Seveda ju morava naučiti, da so trenutki, ko se bo treba pridružiti babici na balkonu in bo tam veliko fotografov, ki nas bodo fotografirali. A to je pač del naše vloge, nekaj, s čimer živiš,« je dejal.