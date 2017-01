Male skrivnosti Donalda Trumpa: boji se rokovanja

Donald Trump točno opoldne po tamkajšnjem času pred predsednikom vrhovnega sodišča prisega na sveto pismo. Temu sledijo slovesnosti, ki so se z leti spreminjale, a parada in plesi ostajajo. Zvezdniki se prvič v zgodovini otepajo vabil, izbrani slovenski povabljenci pa o povabilu in protokolu molčijo. Bo 20. januar po ZDA prelomen tudi za Slovenijo? Kako bo prva slovenska prva dama vplivala na moževe odločitve in kakšen predsednik bo Donald Trump? To bo pokazal čas, mi pa smo o najbolj slavnem slovenskem zetu izbrskali nekaj dejstev, ki so vsa po vrsti nenavadna in precej zabavna.

Alkohol? Ne, hvala!



Trump trdi, da nikoli ni spil niti kapljice alkohola, poleg tega pa nikoli ni prižgal cigarete. V nasprotju z dosedanjimi predsedniki je Trump popolni abstinent, in sicer zaradi brata Freda, ki je umrl zaradi odvisnosti od alkohola, ko je bil star 43 let.

