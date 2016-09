Madonna že s sinom,  četudi ni skrbnica

Madonno, 58-letno ikono pop glasbe, in njenega 16-letnega sina Rocca so fotografi prvič ujeli skupaj – nepričakovano sta namreč prišla na večerjo v priljubljeni londonski vegetarijanski lokal Lekarna v Nothing Hillu, kjer sta v vidno prijetnem ozračju nadvse sproščeno klepetala, lahko bi celo rekli, da je bilo več kot očitno, da sta zelo dobre volje oziroma se zares zabavata, saj sta se menda ves čas šalila in smejala – odkar je pop ikona prejšnji teden izgubila pravni spor in s tem tudi skrbniško vojno z nekdanjim možem, režiserjem Guyem Ritchiejem. Zanimivo oziroma nenavadno je prav tako bilo, da sta se odločila za mizo tik ob vhodu v omenjeni lokal, tako da so ju lahko opazili tako rekoč vsi, ki so vstopili. Sta se za to odločila namenoma?



»Če se spomnimo, kako veliko dramo sta nedvomno doživljala v zadnjih mesecih zaradi pevkine skrbniške vojne z nekdanjim možem, lahko zdaj ugotovimo zgolj to, da se ne glede na vse spet lahko družita, da sta oba srečna in da jima je vse, kar je bilo hudo in še kako stresno, vendarle uspelo pustiti za sabo,« so komentirali presenečeni mimoidoči, ki so ju videli, ko sta nasmejana do ušes zapuščala Lekarno. Rocco je sicer prvi stopil iz gostišča, mama pa mu je bila tik za petami.



Madonna naj bi sicer – medtem ko je bil, kot so poročali nekateri tabloidi, njen nekdanji mož pri prijatelju Stingu v Malibuju, na Karibih – priletela iz New Yorka v London tudi zato, da bi sinu pomagala pri vpisu v šolo, ki jo bo obiskoval v tem šolskem letu, želela pa se je pogovoriti tudi z ravnateljem, s katerim se je sicer srečala že aprila letos. O tem, ali takšen preobrat morda lahko celo pomeni, da se bo Madonna po sodnem sporu z nekdanjim možem, ki se je ne glede na vse končal z delno poravnavo, s slednjim precej laže dogovorila tudi za prihodnje redne stike s sinom, se za zdaj le ugiba. Nekdo, ki si je dober z zvezdnico, je resda namignil, da se je najbrž z nekdanjim možem dogovorila, da bo ona spremljala sina, dokler je on daleč stran.



Je pa vendarle treba vedeti, da je bil Guyev odvetnik Peter Bronstein povsem jasen, ko je po sojenju poudaril, da bo najstniški Rocco živel z očetom v Londonu in da tega nič ne more spremeniti: »Ker se je spor v torek vendarle končal s poravnavo, je očitno, da so se vsi vpleteni strinjali, da Rocco potrebuje spremembo, ki mu jo lahko zagotovi le bivanje z očetom. Mati pa ga bo lahko obiskovala.«



Najbrž gre res za to. Da bi si spremembo laže predstavljali, zadostuje, da se spomnimo, kako je, denimo, italijanska Novella 2000 še julija letos poročala, da se Rocco v Londonu že začenja vesti kot brezdomec in se še najraje tudi druži s pravimi brezdomci.