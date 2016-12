Madonna z vinom do Jackovega poljuba

Michael Jackson in Madonna. Kralj in kraljica popa. To bi bil verjetno najvplivnejši par v zgodovini zabavne industrije, tako po vplivu kot premoženju, zaradi česar je javnost več kot zastrigla z ušesi, ko so ju paparaci daljnega leta 1991 ujeli med romantično večerjo. Sledilo je še nekaj zmenkov. Zatem sta se še skupaj sprehodila po rdeči preprogi na podelitev oskarjev, kar je v zvezdniških krogih jasen znak, da se med dvema nekaj plete. Toda najsi sta še tako vzvalovila gladino, da so se mlini govoric skoraj razpočili, je sledilo zatišje in nato – nič. Očitno je bila vse zgolj spretna reklamna poteza. To je bila vsaj tedanja razlaga, ki pa je – tako zdaj izdaja Flo Anthony, družinska prijateljica Jacksonovih – prekrila resnico, čemu je romanca megazvezdnikov ugasnila, še preden je dobro zagorela.



Niso ji bile všeč njegove obleke



Nikakršna skrivnost ni, da je moški ego krhka stvar, nič bolj čvrst pa ni ego umetnikov. Potemtakem je okoli moškega umetnika nujno stopicati po prstih in z njim delati v rokavicah, česar pa Madonna ni upoštevala. Še več, nad Jacka se je spravila kar pred televizijskimi kamerami ter širnemu občinstvu izdala, kaj vse ji pri kralju popa ni pogodu. S čimer je prestopila nevidno mejo, kar pa je bila zgolj kaplja čez rob. Ki ni pogasila le počasi cvetoče romance, ampak je uničila tudi njuno prijateljstvo. »Kritizirala ga je na televiziji. Michael je bil zaripel od besa! Ne morem sicer dati roke v ogenj, a mislim, da od tedaj nista več spregovorila niti besedice, vsaj zasebno ne,« pripoveduje Flo.



Nekaj ju je vleklo skupaj. Tako zdaj priznava tudi Madonna, ki je bila na začetku 90. let sveže ločena od Seana Penna, a vendar njeni čari, s katerimi je omrežila trume moških, pri Jacksonu niso zalegli. Zgolj pogledovanje izpod trepalnic, dotik tu in tam ter spogledljivi nasmeški pri njem niso obrodili sadov. Zaradi česar se je odločila vzeti stvari v svoje roke. »Jaz sem naredila prvi korak, saj je bil Michael za kaj takega preveč sramežljiv,« se je razgovorila blondinka, ki je segla po ultimativnem orožju zapeljevanja, ki zagotavlja uspeh. Po steklenici vina. »Natočila sem mu kozarec, dva chardonnayja. Ta dela čudeže! In tudi Michael se je z njim končno sprostil.« Tako sprostil, da sta se končno poljubila, »z jezikom. Sicer sem jaz naredila prvi korak, a je nato, ko se je dovolj sprostil, več kot voljno sodeloval.« Vseeno je bil tisti poljub skoraj vse, kar sta si delila.



Združevala ju je ljubezen do glasbe. Dobro pa sta tudi vedela, kaj prinaša slava in kako težko je ohranjati zasebnost. A pri tem se je seznam stičnih točk med zvezdnikoma tudi končal, zaradi česar se njuna romanca ni razvila dlje od poljuba. »Madonna je pri Jacku, na njegovi posesti Neverland, tudi prenočila. Tedaj mu je povedala, da z njim, tudi če se začneta resno videvati, ne bo šla v Disneyland, ki je bil njegov najljubši kraj na svetu,« pripoveduje Flo. Kar je med zvezdnika naredilo prvo zarezo. Drugo, ki je ustvarila nepremostljiv prepad, pa je naredila s svojim nastopom na televiziji. »Glavni razlog, čemu se ljubezen med njima ni razvila, še dobro začela ne, je, da ga je javno kritizirala na televiziji. Razlagala je, kako si želi, da bi Jacko spremenil svoj videz, saj se ji zaponke na njegovih oblačilih nikakor ne dopadejo. Ko je Jacko to videl, ga je skoraj razneslo od jeze.« S čimer je zapečatila njuno usodo morebitnih ljubimcev in končala prijateljstvo.