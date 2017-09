Madeleine tretjič noseča

Na švedskem dvoru se veselijo. Kako tudi ne, saj se bo kraljeva družina kmalu povečala. Princesa Madeleine je namreč oznanila, da z možem Christopherjem O'Neillom pričakuje tretjega otroka. »S Chrisom sva presrečna, da lahko deliva veselo novico. Sva namreč v veselem pričakovanju. Še malo in nas bo pet,« je 35-letna princesa s svojimi sledilci in prijatelji delila na družabnem omrežju.



Švedska princesa zase pravi, da je povsem običajna mama, ki otrokom pripravlja zajtrk in se z njimi igra.



Simpatični par, ki si je večno zvestobo izrekel leta 2013, že ima triletno hčer princeso Leonoro in leto mlajšega sina princa Nicolasa. Kraljeva družina pa se bo povečala tudi po zaslugi Madeleininega brata princa Karla Filipa, ki prav tako pričakuje, in sicer drugega otroka. Princesin mož je sicer že lani namignil, da si z ženo želita povečati družino. »Da, želiva si več otrok. Oba bi rada imela veliko družino. Vsaj enega ali dva otroka bova zagotovo še imela,« je povedal v intervjuju za švedski časnik. V istem pogovoru je sicer dodal, da bosta še malo počakala, saj bi se zdaj rada osredotočila na Leonoro in Nicolasa ter njuno vzgojo. »Leonora je že postala starejša sestra in v tej vlogi je čudovita. Nič ni bila ljubosumna, kar je bil tudi najin glavni cilj: da ve, da jo imava rada enako kot prej, tudi ko bo dobila bratca, in da ima najino stoodstotno pozornost,« je povedal O'Neill, ki se z ženo zdaj trudi na novega člana pripraviti tudi dveletnega Nicolasa.

Princesa zase sicer pravi, da je čisto običajna mama, ki otrokom pripravlja zajtrk in se z njimi igra. »Po navadi gremo v park, na gugalnice. Poleg tega poskušam najti čim več različnih aktivnosti, saj je Leonora polna energije, zato moramo skrbeti, da je vseskozi zaposlena in kaj počne,« je povedala Madeleine, ki pravi, da sta bila njena oče in mama, kralj Karl Gustav XVI. in kraljica Silvia, v njenem otroštvu precej zaposlena in veliko zdoma, a pomanjkanja ljubezni niso čutili. »Bila sta zelo predana svojemu delu kot kralj in kraljica in imela sta ogromno obveznosti. A ko sta bila doma, sta nam namenila vso svojo pozornost in ljubezen. Bila sta zelo prisotna v naših življenjih, in to bi rada tudi za svoje otroke,« je povedala.