Ločila se je v 14 sekundah, noseča je z 10 let mlajšim

Angleška pevka Cheryl Cole (33) , ki je leta 2002 postala slavna v ženski skupini Girls Aloud, nato pa se je poročila in čez nekaj let ločila od angleškega nogometaša Ashleyja Cola, se je tudi uradno ločila od drugega moža Jeana Bernarda Fernandeza Versinija.



Par se je poročil leta 2014 le po nekaj mesecih zveze. Angleški mediji poročajo, da na sodišču nista bila prisotna, po tem pa sklepajo, da sta se o pogojih ločitve dogovorila že prej. Ločila sta se menda v 14 sekundah. Cheryl naj bi obdržala svojih 20 milijonov funtov premoženja, na sodišču pa naj bi razkrila, da je zaradi stresa v zakonu močno shujšala. »Cheryl si je oddahnila, ker lahko končno zapre to poglavje svojega življenja. Lansko leto ji je bilo izjemno težko. Zdaj je popolnoma druga oseba,« je povedal neimenovani vir.



Cheryl ima trenutno razmerje z deset let mlajšim pevcem Liamom Paynom, članom skupine One Direction, s katerim sta par od lanskega decembra. Prvič sta se srečala leta 2008, ko se je Liam kot 14-letnik pojavil na avdiciji oddaje X Factor. Po poročanju angleških medijev par pričakuje otroka.