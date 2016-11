Ljudje sovražijo njen obraz

Britanska igralka Keira Knightley kljub slavi in bogastvu ni vsesplošno priljubljena, še več, nekateri jo očitno naravnost sovražijo. Kot je 31-letnica razkrila pred kratkim, se ji pogosto zgodi, da ji kak mimoidoči zabrusi, da jo sovraži, to se ji dogaja celo med sprehodom s hčerkico, 18-mesečno Edie, in možem Jamesom Rightonom. Lepotica je dejala, da ji je jasno, da je vsi pač ne morejo imeti radi, se pa sprašuje, s čim v ljudeh izziva tolikšen gnev.



»Včeraj sta k meni pristopila resnično prijazna človeka in pohvalila moje delo, a kaj takega se ne zgodi skoraj nikoli,« pravi zvezdnica. Kot je povedala, je med jeznimi komentarji slišala že vse mogoče, od tega, da jim gre na živce njen obraz, do tega, da sovražijo njeno delo.



A če se je nekoč zaradi žaljivih komentarjev vznemirjala, ji danes ne pridejo več do živega. Kot je povedala za revijo Harper's Bazar, je postala popolnoma drug človek. »Mislim, da je materinstvo vse, kar počnem, postavilo v novo luč, prav zares. Pomembno je le, da je moj otrok v redu, če je tako, je vse super.«



Igralka končuje dva nova filma, dramo The Aftermath, ki bo v kinematografe prišla prihodnje leto, ter fantazijski The Nutcracker and the Four Realms, v katerem igra dobro vilo in bo končan leta 2018.