Ljubosumje Toma Cruisa  pognalo prek meje

V svetu filma je eno večjih in bolj bleščečih imen, pa vendar Toma Cruisa pod zvezdniško fasado gloda črv nezaupanja. Ljubosumni izbruhi, ki so se napajali v njegovih dvomih, ali mu je dekle resnično predano, naj bi namreč uničili že njegovo srednješolsko ljubezen z Diane Cox, pretirano ljubosumje in posesivnost pa naj bi pokopala tudi igralčev zadnji zakon s Katie Holmes. Ljubosumja pa menda ni znal zajeziti niti tedaj, ko je še užival v zakonski blaženosti z Nicole Kidman, ženo številka dve. Prepričan, da mu natika roge s prijateljem Russllom Crowom, je v njuna telefona podtaknil prisluškovalni napravi, s prijatelji iz scientološke cerkve pa je začel tudi obsežno operacijo brskanja po Crowovi preteklosti.



Nicole in Russell sta stanovska kolega, prijatelja in rojaka. A v paranoidnih mislih Cruisa sta prestopila meje platonskega odnosa in si privoščila mečkanje med rjuhami, pri čemer Nicole niso zadrževale poročne zaobljube, ki mu jih je izrekla. To je igralec vsaj sumil ali pa bil o tem že skoraj prepričan, saj je v svojem obsednem ljubosumju za Crowom poslal preiskovalca. »Njuno prijateljevanje mu ni dalo spati. Želel je vedeti, o čem se pogovarjata, zato je prisluškoval njunim telefonskim pogovorom, poglobil pa se je tudi v Crowovo zasebnost. Morda zato, da bi izvohal kaj umazanije,« piše Steve Cannane v knjigi Neverjetna, nikoli povedana zgodba scientologije (The Incredible Untold Story of Scientology). »O Russllu je želel vedeti vse, še celo ime zdravnika, ki je pomagal pri njegovem rojstvu.« Napel je vse moči, vpregel vsa poznanstva, a njegovi sumi niso bili nikoli potrjeni. Nasprotno, nikoli ni našel dokaza, da mu je bila Kidmanova, s katero sta se leta 2001 po enajstih skupnih letih razšla, nezvesta.