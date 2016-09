Ljubi le ženske, ki jedo morske ježke

Že četrto leto zapored je stal na zmagovalnih stopničkah. Popotniško-kulinarična oddaja Anthony Bourdain: Parts Unknown je nekdanjemu kuharskemu mojstru in gastronomskemu strokovnjaku Anthonyju Bourdainu namreč spet prinesla kreativnega emmyja za najboljšo izobraževalno serijo. A čeprav se mu zvezde v karieri že leta močno svetlikajo, mu sreča v zasebnosti stalno obrača hrbet. Pred dobrim desetletjem je namreč razpadel njegov dvajsetletni zakon s srednješolsko ljubeznijo Nancy Putkoski, zdaj pa je odklenkalo tudi njegovi ljubezni z Ottavio Busia. »Že pred časom sta se razšla,« je povedal vir in pridal, da njuna ljubezen ni ugasnila zaradi skokov čez plot, temveč je bila žrtvovana na oltarju njegove natrpane kariere. Podobno kot je kuharjeva prezaposlenost menda uničila tudi njegov zakon številka ena.



Najprej v suši restavracijo



Šteje jih 60 in spet se bo moral podati na lov za žensko, ki ji je meso morskih ježkov tako všeč kot njemu. »Ko sem bil še samski, sem dekle vedno peljal na prvi zmenek v restavracijo s sušijem. Če ni jedla unija, sem namreč že takoj vedel, da nimava skupne prihodnosti,« je pred časom razkril svoj kriterij številka ena pri iskanju življenjske sopotnice. Zato morda ni čudno, da je ženo številka dve spoznal prav v japonski restavraciji, saj je meso morskih ježkov ne nazadnje specialiteta dežele vzhajajočega sonca. Leta 2007 ga je snemanje ene njegovih oddaj namreč popeljalo v japonsko restavracijo Geisha, kjer je tedaj delala Ottavia, sicer tudi mojstrica borilnih veščin, med njima pa je nemudoma zaprasketalo. Na prvi (uradni) zmenek jo je peljal v bar s cigarami, nekaj zmenkov pozneje sta si na ramena dala vtetovirati ujemajoča se tatuja z motivom kuharskih nožev, po par zmenkih pa sta že stopila pred oltar. »Ogromno se norčujeva na račun drug drugega. Ko sem z njim, mi ni treba paziti na besede, rečem lahko, kar želim,« je tedaj zaljubljeno žgolela 22 let mlajša temnolaska, ki je svojemu sveže pečenemu možu še v istem letu povila prvorojenko Ariane. Toda čeprav sta se Ottavia in Anthony očitno takoj začutila in ljubezen nemudoma okronala še z otrokom, jima večnost in družinska blaženost vendar nista bili namenjeni.



Nefunkcionalna družina



Nekateri preprosto niso rojeni za vloge družinskih mož. Kajti čeprav ga je njegova danes devetletna hčerka povsem omrežila in z Ottavio kljub razhodu že zaradi deklice nikoli ne bosta stala na nasprotnih bregovih, je zvezdnik popotniških oddaj z močno kulinarično noto že pred časom tudi sam priznal, da ima »nefunkcionalno družino«. V veliki meri zaradi njegove televizijske oddaje, zaradi katere ga skoraj nikoli ni doma. Ko pa vendar prestopi hišni prah, ves čas in energijo posveti hčerki, žena pa pade v drugi ali celo tretji plan. »Moja družina ne funkcionira. Sicer jo neizmerno ljubim, a vseeno nikakor nismo običajna družina,« je priznal Bourdain, ki naj bi bil zaradi snemanj vsaj 250 dni na leto na poti. »Nenehno potujem. Ko pa sem končno doma, ne počnem tako rekoč ničesar. Takrat ne hodim v restavracije, ne odhajam na prireditve z rdečo preprogo. Takrat kuham tisto, kar si želi moja hčerka. V posteljo grem, ko to določi hčerka. Ne grem prav daleč od hiše.«



Kako se bo razpletla ločitev, ni jasno. Znano ni še niti, ali je zvezdnik, čigar premoženje ocenjujejo na 15 milijonov evrov, pred izmenjavo poročnih zaobljub podpisal predporočno pogodbo. A sodeč po besedah njunih znancev naj bi odtujena zakonca po ločenih poteh hodila v nadvse prijateljskem duhu. »Še vedno se podpirata,« je namreč povedal vir, oglasila pa se je tudi že Ottavia, da se z razhodom med njima ni dosti spremenilo. »Nič se ni spremenilo. Še vedno se ljubiva, spoštujeva odločitve drug drugega in nikoli ne bomo nehali biti družina,« pravi in pridaja, da sta »zaradi poklicnih odločitev, ki sta jih v preteklih letih oba sprejemala, že dolgo imela nekonvencionalen odnos«.

Kuharski Hemingway



Na prvi pogled je morda videti, da je Anthony tisti, ki drži v rokah vse vajeti. A v resnici naj bi bila vsakokrat njegova žena tista – sprva Nancy, nato Ottavia –, ki v njegovem gospodinjstvu nosi hlače. »Vedno se ogreje in nato poroči z ženskami, ki imajo močno voljo in trden značaj. Verjetno, ker potrebuje nekoga, ki skrbi zanj. Anthony je namreč kot Ernest Hemingway kuharskega sveta – pohajkuje naokoli, pije, se zadeva in pripoveduje zgodbe,« je o njem dejal sicer precej osovraženi stanovski kolega, kuharski šef John Tesar. Med njima se je nemalokrat kresalo. Toda čeprav naj bi žena odločala o marsičem, očitno ni imela dovolj vpliva, ko je beseda nanesla na njegov delovni urnik. Kariera je v Bourdainovem boju očitno vselej nadvladala in mu že drugič pokopala zakon.