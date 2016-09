Ljubezen ji je izpovedal pred vsem svetom, ona pa ...

Po podelitvi glasbenih nagrad Video Music Awards so ugibanja o tem, ali sta Rihanna in Drake par, še glasnejša. Ali je med njima več kot prijateljstvo, se ugiba že nekaj časa. Pevca pa s svojimi gestami in ravnanjem govorice še podpihujeta.

»Vanjo sem zaljubljen že od 22. leta,« je s solzami v očeh dejal Drake, ko jo je napovedal na odru, kamere pa so ujele Rihanno, sramežljivo nasmejano in zavijajočo z očmi. Ko ji je predal nagrado, se je nagnil k njej, da bi jo poljubil, a se je poljubu nenavadno ognila, kar so seveda vsi opazili.

Toda sramežljivost jo je kmalu minila. Po zahvalnem govoru sta z roko v roki zapustila oder, Rihanna pa se je nagnila k njemu in ga poljubila. Privrženci obeh so seveda ponoreli. Posnetki njunega poljuba so nemudoma obkrožili splet.