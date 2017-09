Ljubega nič več ne čaka z najljubšo jedjo za večerjo

Desetletja ljubezni ne zavržeš brez premisleka in tudi Rachel Bilsen in Hayden Christensen verjetno nista lahkih src odkorakala drug od drugega, ampak sta o tem koraku temeljito razmislila. In spoznala, da za njuno ljubezen ni več rešitve. »Že več mesecev sta bila na robu, zdaj pa je med njima vsega nepreklicno konec,« je povedal vir in dodal, da se je lepotica že preselila v Los Angeles, Hayden pa ostaja v Torontu.

Imela sta jih 26, ko sta se pred desetletjem spoznala in kmalu začutila, da sta drug v drugem našla nekaj čudovitega. Minilo ni niti eno leto, ko sta ljubezen nadgradila z zaroko, čeprav poročnega dne nista dočakala. Čez dve leti sta zaroko preklicala, očitno malce prenagljeno, saj sta ljubezen že tri mesece pozneje obudila. In se nato trudila, da bi njuna čustva ostala močna in živa. »Čim več časa poskušava preživeti skupaj,« je dejala Rachel, ki ji je začasen razhod odprl oči, da je treba ljubezen postavljati na prvo mesto. In to ji je šlo, kot je malce neskromno rekla, odlično od rok. »Super sem kot punca. Tiste vrste dekle, ki ljubega pričaka z njegovo najljubšo jedjo za večerjo.«

Dolgo se je zdelo, da je bil njun začasni razhod le ovirica, ki sta jo uspešno premagala, in da je pred njima le še pravljica, ki sta jo pred slabimi tremi leti nadgradila s prihodom hčerke Briar Rose. »V življenju imam malega angelčka in Rachel, presrečen sem. Sicer manj spim kot prej, a Briar ​je vredna vsake ure brez spanca,« se je nad družinskim življenjem navduševal Hayden, ki mu Rachel kot očetu ni mogla oporekati in je začela razmišljati o drugem otroku. A očitno iz te moke ne bo kruha, saj se je njuna ljubezen izpela.