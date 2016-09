Lisa med študijem kastrirala podgane

So slavni in bogati, živijo v svetu glamurja in lagodja, mnogi med njimi pa za piko na i jemljejo dih še s svojo lepoto. In če bi tej enačbi pridali nadvse dejavne sive celice, bi verjetno dobili superčloveka. Takšnega, ki v resničnosti ne more obstajati! A se vendar sprehajajo po hollywoodski rdeči preprogi. Če je kdo mislil, da so zvezdniki zgolj bleščeč ovitek, pod katerim ni vsebine, je živel v gromozanski zmoti. Omamna Shakira, ki se ponaša z inteligenčnim količnikom 140, je že pri štirih začela pisati poezijo, pri osmih pa že spisala prvo pesem. Oskarjevka Natalie Portman pa, denimo, govori kar šest jezikov, dva njena prispevka – ne nazadnje je pred dobrim desetletjem na Harvardu diplomirala iz psihologije – sta zasijala v znanstvenih revijah. »Raje bi bila pametna kot filmska zvezda,« je dejala. A očitno ji je uspelo oboje.



Brihtne glave



Za dva izmed največjih umov našega časa gotovo veljata briljantna fizika Stephen Hawking in Albert Einstein. Vendar se s še precej višjim IQ, ki dosega kar 184, lahko pohvali James Woods, ki se je sprva igral z idejo o karieri očesnega kirurga, a je nato študiral politologijo, vzporedno z algebro, in na koncu pristal med veljaki sedme umetnosti. V skupino podobno brihtnih glav spada tudi kontroverzni režiser Quentin Tarantino, ki ga imajo mnogi na področju režije že skoraj za genija. In slednje bi vsekakor lahko držalo. Čeprav ni dokončal niti srednje šole, ker ga preprosto ni zanimala, se ponaša z enako visokim IQ kot Hawking (160). V tem razponu se znajdeta tudi zapeljiva Matt Damon in Ashton Kutcher, ob čemer Kutcherjeve besede, da je pamet najbolj seksi od vsega, zazvenijo še kako resnično.



Pred filmskimi kamerami s surovo silo lovi zlikovce, a vendar je zvezdnik akcijskih filmov Dolph Lundgren vse prej kot le masa mišičnega tkiva. Mojster borilnih veščin z IQ med 158 in 160 je očetu več kot dokazal, da ni zguba, saj se ob tekočem govorjenju štirih jezikov lahko pobaha še z diplomo iz kemije in magisterijem iz kemičnega inženiringa. V sorodni veji, elektroinženiringu, je magistriral tudi nerodni mr. Bean, britanski igralec Rowan Atkinson. In če je Atkinson smešno nerodo le igral, potem je tudi malce hipijevsko posebnico Phoebe iz serije Prijatelji podobno le igrala Lisa Kudrow, ki so jo že od mladih nog privlačile naravoslovne znanosti. »Med študijem sem kastrirala 21 podgan. V tem sem postala že izjemno dobra,« je povedala zvezdnica, ki je na priznani univerzi Vassar študirala biologijo, po diplomi pa je združila moči z očetom, sicer zdravnikom, in se poglobila v raziskave glavobolov. Torej ji nikakor ne bi zmanjkalo tem za pogovore s stanovsko kolegico Mayim Bialik, ki briljantne učenjakarice ne igra le v megapriljubljeni seriji Veliki pokovci, temveč je tudi v resničnem življenju več kot brihtna glava. Doktorica nevroznanosti, ki se je specializirala za raziskave obsesivno-kompulzivne motnje pri mladostnikih z redko genetsko boleznijo, prader-willijev sindromom. Za to omizje bi verjetno lahko posadili tudi Kena Jeonga, igralca korejskih korenin, ki ga poznamo predvsem kot zmešanega gospoda Chowa iz trilogije Prekrokana noč, a je v resničnosti doktor medicine. Medtem ko je Brian May, kitarist legendarne skupine Queen, svojemu hvalevrednemu življenjepisu z diplomo iz matematike in fizike pred devetimi leti pridal še doktorat iz astrofizike. Kar je le nekaj zvezdnikov, ki dokazujejo, da jim je uspelo (tudi) zaradi izjemne brihtnosti, ki že meji na genialnost.