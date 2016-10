Lindsay Lohan  po stopinjah Angeline Jolie

Večina njenega življenja se je vrtela okoli hedonističnega uživanja, ki jo je nemalokrat pripeljalo navzkriž z zakonom. Zdaj pa je Lindsay Lohan ugotovila – morebiti ker je letos prestopila okroglo tridesetico –, da vendar ne more več nadaljevati zavita v varni kokon hollywoodskega glamurja in blagostanja, pač pa želi svojo prepoznavnost izkoristiti, da vsaj enemu ali dvema olajša vsakdan. Da vsaj na eno krvavečo rano sveta prilepi obvezo. »Vsi ne moremo delati velikih stvari. Lahko pa storimo majhne z obilico ljubezni. Začnimo že pomagati sirskim beguncem – kot smo obljubili,« poziva igralka, ki ni ostala le pri besedah, pač pa je poletela v Turčijo. Sprva v tamkajšnjo bolnišnico, nato pa je potrkala še na vrata družine, ki so jo vojne vihre pregnale iz rodne Sirije.



Angelina Jolie, George Clooney, Salma Hayek so le trije izmed človekoljubnih zvezdnikov, ki poskušajo predramiti svet in opozoriti na milijone tistih, ki smrti vsakodnevno zrejo v oči ter so jih nemiri pregnali od domačih ognjišč. Zdaj pa je z njimi v isti rog začela, dokaj nepričakovano, tuliti tudi Lohanova. V spremstvu Abdurrahima Boynukalina, namestnika turškega ministra za šport in mladino, je obiskala istanbulsko bolnišnico za begunce, delo tamkajšnjega vsesirskega osebja pa naj bi ji tako seglo v srce, da je obljubila, da bo ob svojem naslednjem obisku pomagala kot prostovoljka. »Vzela si je čas, se pogovarjala z bolniki in njihovimi družinami. Vse, kar je videla in slišala, jo je globoko ganilo,« je povedal Boynukalin. Še morda za odtenek bolj pa jo je pretresel obisk Husseinovih, ki so morali zbežati iz domačega Alepa in si zatočišče poiskati v Turčiji. Oče je bil v Alepu močno ranjen, njegova žena s tremi otroki pa je zbežala v Turčijo, kjer zdaj, čeprav jim mesto plačuje najemnino, životarijo v precej bednih razmerah. Zgodba, kot jih je verjetno na tisoče, a tudi zgodba družine Hussein, ki jo je po obisku s svetom delila Lohanova. Seveda pa je prej med tamkajšnje begunske družine razdelila obilico daril. »Postanimo že pozorni na to, kar se dogaja, in začnimo pomagati,« je še dodala ter poudarila, da bi tudi Hollywood moral resno jemati od njega geografsko sicer precej oddaljeno problematiko, saj ima to moč, da lahko ozavesti svetovno javnost.