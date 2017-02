Letos plačal igralki

DUNAJ – Ameriška igralka Goldie Hawn bo letošnja gostja milijonarja Richarda Lugnerja na prestižnem dunajskem opernem plesu, ki bo 23. februarja.



Igralka bo v Avstrijo pripotovala sama, njen dolgoletni partner Kurt Russell ima namreč v tem mesecu napovedano operacijo.



Hawnova ima 71 let, za vlogo v filmu Cactus Flower (1969) pa si je prislužila oskarja in tudi zlati globus za najboljšo žensko stransko vlogo. Lugner, ki ima 84 let, je pojasnil, da mu je njegova hči namignila, naj povabi Hawnovo na letošnji ples, in dodal, da mu je igralka zelo všeč in da je to super odločitev. Hawnova vodi neprofitno organizacijo, ki se zavzema za to, da imajo otroci z vsega sveta možnost izobraževanja.



Vsakoletni dunajski operni ples je vrhunec evropskega družabnega koledarja, Lugner pa vsakokrat plača (navadno precej mlajši) slavni ženski, da ga spremlja na dogodku. Lani je pod roko pripeljal prav tako ameriško igralko Brooke Shields. Leta 2014 je na ples povabil resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, ki se je pozneje pritoževala, da je bila na Dunaju deležna rasističnih pripomb, potovanje v avstrijsko prestolnico pa opisala kot pravo nočno moro. No, Lugner je pozneje povedal, da je bila Kim, ki ji je menda plačal kar 500.000 dolarjev, nemogoča in da obžaluje, ker jo je povabil, saj ni prekinila snemanja svojega teve resničnostnega šova.



Sicer pa je še najbolj znan po številnih slavnih in glamuroznih slavnih ženskah, ki jim je plačeval, da so bile njegove spremljevalke na znameniti prireditvi. Tradicijo je začel leta 1991, ko se ga je pod roko držala slavna italijanska igralka Gina Lollobrigida, njegove gostje so bile še Joan Collins, Sophia Loren, nekdanja članica angleške kraljeve družine vojvodinja Yorška, Jacqueline Bisset, Pamela Anderson, Raquel Welch, Grace Jones, Faye Dunaway, Pamela Anderson, tudi superbogatašinja Paris Hilton in celo Berlusconijevo dekle za bunga bunga zabave Karima El Mahroug, bolj znana kot Ruby, lomilka src. Lani je Lugner neuspešno kandidiral za avstrijskega predsednika, navdihnila ga je ameriška kampanja sedanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Novembra se je ločil od že pete žene, teve napovedovalke in nekdanjega Playboyevega modela, 26-letne Cathy Schmitz, po le dveh letih zakona; poročila sta se septembra 2014. Po četrti ločitvi je povedal, da se nikoli več ne bo poročil, a je pozneje povedal, da si je zaradi Cathy premislil.