Leto dni skrivala, da sta zaljubljena

Slab mesec dni nas še loči od nove sezone ene najbolj uspešnih televizijskih serij vseh časov – Igre prestolov. Naraščanje vročice pred težko pričakovano uvodno epizodo, ki se bo predvajala 16. junija, še kako čutijo zvezdniki nadaljevanke izpod peresa odličnega pisatelja Georgea R. R. Martina. Med slednjimi je prikupna rdečelaska Sophie Turner, ki je januarja pretresla rumeni tisk z razkritjem, da je začela hoditi na zmenke z ameriškim igralcem in glasbenikom Joejem Jonasom. Sicer se je o njenem spogledovanju s 27-letnim Disneyjevim zvezdnikom šušljalo že od novembra lani, a je bila 21-letna britanska igralka zelo spretna pri varovanju svojega zasebnega življenja. No, po razkritju je pojasnila, kaj jo pri njenem novem partnerju tako zelo privlači. »Veliko lažje mi je biti z nekom, ki razume, kako deluje filmska in zvezdniška industrija.«



Spoznala sta se na poroki



Sophie v seriji, ki je paradni konj televizijske hiše HBO, upodablja Sanso Stark, hčerko umorjenega kralja. »Oba se zavedava, da bova za dolga obdobja ločena. Ne počutiš se neprijetno, ko moraš pojasniti, da imaš določene obveznosti ali omejitve.« Zvezdnica iz Northamptona in Jonas sta se zapletla približno leto dni za tem, ko se je igralec razšel z manekenko Gigi Hadid. Spoznala sta se na poroki skupnih prijateljev v Malibuju. Pozneje so ju skupaj opazili na podelitvi glasbenih nagrad MTV European Music Awards v Rotterdamu. Minuli ponedeljek sta pritegnila veliko pozornosti na rdeči preprogi vsakoletne Met Gale. Sophie je bila oblečena v čudovito belo obleko iz jesensko-zimske kolekcije Louisa Vuittona, medtem ko se je Joe odločil za rdeče črno črtasto obleko. Že naslednji dan so ju paparaci ujeli v povsem običajni opravi, ko sta se sprehajala po ulicah New Yorka. Britanka trenutno živi v Los Angelesu, kjer naj bi jo nenehno videvali v družbi njene nove ljubezni. Poznavalci razkrivajo, da sta neločljiva, ves čas tičita skupaj in sta videti presrečna. Zanimivo je, da sta celo leto zanikala svoje razmerje, čeprav sta skupaj obiskovala večino odmevnih družabnih dogodkov. Jonas ima veliko izkušenj z nadležnimi paparaci in vsiljivimi novinarji, ki so mu na sledi, odkar je kot kratkohlačnik nastopal in igral s svojima bratoma v zasedbi Jonas Brothers.



Noče razkriti zgodbe



Glede na to, da se bo kmalu začela nova sezona Igre prestolov, se Sophie poskuša izogibati novinarskim vprašanjem. Prav vsi bi radi vedeli, kaj se bo zgodilo z njenim likom tragične junakinje. »Zelo imam rada to serijo, v mojem življenju je že tako dolgo, da je zame postala resničnost,« je povedala in pazila, da ne razkrije zgodbe. Oboževalci nadaljevanke so bili razočarani, ko so izvedeli, da bo imela prihajajoča sezona le sedem delov namesto običajnih deset. Navadno so se predvajanja začela marca. Prihodnja osma sezona, ki bo predvajana leta 2018, bo tudi zadnja.