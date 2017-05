Leta niso ovira: ona je 24 let starejša

PARIZ – Žena Emmanuela Macrona, prihodnjega francoskega predsednika, je bila nekdaj njegova učiteljica. Skoraj 25 let starejša od njega bo postala prva dama. Ne bo pa le soproga, pač pa si želi v Elizejskih poljanah pustiti tudi pečat. Zanima jo predvsem šolstvo in reforma šolskega sistema.

Danes 39-letni Macron in 64-letna Brigitte Trogneux sta romanco začela, ko je bilo bodočemu francoskemu predsedniku 16 let in je na srednji šoli La Providence v Amiensu igral v njeni drami. Macron je sicer v katoliški šoli sedel skupaj z eno izmed dveh hčera gospe Trogneux.

V nekem intervjuju sta Maronova starša dejala, kako šokirana sta bila ob novici, da se je sin ogrel za učiteljico, namesto da bi »lovil« njeno najstniško hči.