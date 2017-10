Lepi Markus spremlja Meghan

Igralka Meghan Markle se je s svojim princem prvič pojavila v javnosti šele ta teden, čeprav sta par že več kot eno leto. V tem obdobju jo je bilo večkrat videti v družbi drugega – lepotca in njenega najboljšega prijatelja Markusa Andersona, ki je nekakšen njen neuradni spremljevalec. Princa Harryja njuno prijateljevanje prav nič ne moti. Markus je bil namreč tisti, ki ju je predstavil, z njegovo drago sta že dolgo prijatelja, zato je Harry povsem zadovoljen, da ima njegovo dekle nekoga, ki jo čuva in ji dela družbo, ko njega ni v bližini.

Markus Anderson je zaslužen za to, da sta se Meghan in Harry spoznala.

Privlačni 36-letnik je precej premožen in še kako vpliven. Je svetovalec za verigo zasebnih klubov Soho House, ki svojim članom, med katerimi so v glavnem umetniki, zaposleni v medijih in modni industriji, ponuja nastanitve po Evropi in Severni Ameriki, v lasti imajo tudi precej prvovrstnih restavracij na različnih koncih sveta, tudi kinodvorane in poslovne prostore. Z Meghan sta se srečala leta 2002, ko se je preselil v Toronto, kjer ona snema nanizanko Nepremagljivi dvojec (Suits), da bi tam odprl novo podružnico verige Soho House. Hitro sta postala dobra prijatelja, saj oba zanima moda, oba denimo obožujeta oblikovalca Toma Forda in se skupaj udeležujeta njegovih modnih revij. Ker je tudi princ Harry član Soho Housa, je poznal Markusa, ta pa mu je Meghan predstavil lansko poletje, ko sta prišla na počitnice v Evropo.