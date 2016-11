Lepa igralka objavila prvo fotografijo tretjega sina

Megan Fox in mali Journey. Foto: vir: instagram

Igralka Megan Fox (30) je razveselila oboževalce in na instagramu objavila prvo fotografijo tretjega sina Journeyja Riverja Greena, ki se ji je rodil v zakonu z igralcem Brianom Austinom Greenom. Deček se je rodil 4. avgusta, par pa ima še štiriletnega Noaha in dveletnega Bodhija.

Igralka je avgusta lani od Greena zahtevala ločitev po petih letih zakona, dobro obveščeni viri pa so razkrili, da je zaradi nepričakovane nosečnosti igralka misel na ločitev opustila. To naj bi razveselilo predvsem njenega moža, ki jo še vedno skuša prepričati, da lahko rešita svoj zakon, in prav tretji sin bi ju lahko znova združil, pravijo neimenovani viri.