Lepa Franka na sprehodu

Pevka Franka Batelić ne slovi zgolj po lepi postavi, temveč tudi po izjemnem okusu za modo. Tako se je pred dnevi po središču Zagreba, kjer se še zlasti ob koncu tedna radi pokažejo številni znani hrvaški estradniki, politiki, gospodarstveniki in mnogi drugi, ki to še niso, pa bi si zelo želeli biti, pojavila s svojim kužkom v črnih širokih hlačah in topu enake barve. Če je pokazala še delček trebuščka, je bilo to samo v njen prid, saj je telesno v izjemno dobri kondiciji.



Franka je hišnega ljubljenčka Oskarja sprehodila v družbi prijateljic, sicer pa je to pes njenega izbranca Vedrana Ćorluke, s katerim je v zvezi že vse od poletja 2012. Tudi hrvaški nogometni reprezentant, ki že vrsto let igra v Moskvi, se rad sprehodi po Zagrebu s prijatelji. Ko sta v Zagrebu, sta z lepo Franko redko skupaj, vendar je njuna zveza na daljavo dovolj trden dokaz, da lahko taka ljubezen traja tudi pet let ali več. Franka ga od časa do časa obišče v Moskvi, vendar ji njene študentske obveznosti ne dopuščajo, da bi tam ostala dlje. Na nedavni poroki Matea Kovačića, Vedranovega soigralca v hrvaški nogometni reprezentanci, sta bila med najbolj razigranimi svati, vendar o njuni morebitni poroki ni bilo besed.