Leo (DiCaprio) ve vse bo naslednja tetovaža Toma Hardyja

Njegovo telo je kot zemljevid po njegovem življenju. Izklesano telo hollywoodskega zvezdnika Toma Hardyja namreč krasi 21 tetovaž, za vsako pa se skriva zgodba iz njegove preteklosti. »Vsaka tetovaža mi nekaj pomeni. Vsaka me spominja na nekaj pomembnega, kar se mi je zgodilo v življenju, neko prelomnico,« pripoveduje igralec, ki ima na telesu – med drugim – odtisnjene ime žene Charlotte Riley, začetnici nekdanje žene Sarah Ward, zvezdo, ker je postal oče, ter ime svoje agentke Lindy, brez katere mu preboj v filmsko meko ne bi nikoli uspel. Zdaj pa bo moral zbirki svojih telesnih poslikav dodati še eno, za katero se po lastni presoji in želji sicer ne bi nikdar odločil. Leo knows everything (Leo ve vse) bo namreč kmalu črno zasijalo z njegove kože. Takoj ko Leonardo DiCaprio, čigar ime bo Hardy za vselej nosil na sebi, z malce lepšo pisavo zapiše omenjene besede, ki bodo Hardyjeva 22. tetovaža.



Snemanje uspešnice Povratnik, ovenčane s kar 12 nominacijami za oskarja, je bilo naporno, stresno, skoraj brez konca. Tako vsaj pravi Hardy, ki se je prelevil v izdajalskega Johna Fitzgeralda, ki je raziskovalca Hugha Glassa v podobi DiCapria prepustil gotovi smrti sredi ameriške divjine ter ubil njegovega sina. »Imel sem občutek, da snemanja filma nikoli ne bomo zaključili. Vleklo se je v neskončnost, bilo je zmedeno in kaotično, že neprijetno in stresno, ničesar nisem imel pod nadzorom,« je priznal Hardy, ki pa mu notranji boji niso skazili igre. Še več, pred filmskimi kamerami je naravnost blestel, da je bil njegov soigralec Leo prepričan, da mu bo vloga prinesla najmanj nominacijo za oskarja, če ne že celo zlatega kipca. Tako prepričan, da bi za to dal roko v ogenj, s čimer pa se Tom ni strinjal. In stava je padla. Če ga kritiška srenja ovenča z nominacijo, si mora narediti tetovažo, ki mu jo izbere Leo. Če pa se njegove napovedi ne uresničijo, Tom izbere tetovažo njemu.



Stava dela dolg! Tega se Hardy, ki mu je Povratnik prinesel prvo nominacijo za oskarja, dobro zaveda, čeprav dolga še ni poravnal. Večinoma po Leovi krivdi. »Tatuja si še nisem dal narediti, ker je resnično beden. Leo je grdo načečkal stavek, ki si ga moram vtetovirati. A ker sem obljubil, bom to storil, vendar se mora sprva bolj potruditi z rokopisom.«