Legendarni košarkar na kliniki za odvajanje

Kontroverzni upokojeni košarkar Dennis Rodman (56) spet razburja. Potem ko so ga pred kratkim ustavili policisti in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, se je odločil obiskati kliniko za odvajanje.

To je potrdil njegov tiskovni predstavnik Darren Prince, ki je dejal, da se je Rodman prijavil na kliniko v New Jerseyju, kjer se bo soočil s težavami. To ni prvič, da se Rodman odvaja od alkohola. Poskušal je že 2010 in 2014.