Lažni princ trdi, da ni lažni

Stefan Černetić, ki so ga italijanski organi junija prijeli zaradi lažne identitete in poneverbe dokumentov, zavrača vse očitke. Priznal je sicer, da so ga obtožili, da je prejel tožbo. A obstaja sodišče, pravi, in to »bo dosodilo, da nisem storil nič slabega«!

Černetić se je predstavljal kot potomec Crnojevićev, se družil z elito, z lažno identiteto naj bi prevaral celo razvpito Pamelo Anderson. Še naprej se predstavlja kot »kronani princ Črne gore, Makedonije in Srbije« in je prepričan, da se je proti njemu skovala velika zarota, v katero naj bi bili vpleteni mediji, črnogorska vlada pa še mafija.

Ima tri hiše, a ni bogat

»Sploh nisem bil zaprt. Ne vem, kdo je plasiral te lažne novice, vem pa, da je zagotovo vpletena vlada skupaj z mediji. Nimam pravega odgovora na to, zakaj me tako sovražijo, menim, da je za eno tako majhno Črno goro pravo bogastvo, da ima takšnega predstavnika, kot sem jaz. Moja družina ima pomembno zgodovino, jaz v tem ne vidim nič slabega. Nekdo je imel torej precejšen interes, da je nastala vsa ta zmeda,« se je razgovoril.

Pamela Anderson je prišla k meni brezplačno, plačal sem ji le letalsko vozovnico in prenočišče.

Pobuda, da se ga obtoži, je pripela s samega vrha italijanske oblasti. Ministrstvo za zunanje zadeve je policistom namreč dostavilo fotografije princa z obrazložitvijo, da je to oseba, ki ni diplomatski predstavnik črnogorske ambasade v Italiji, in da ne bi smel uživati vseh teh privilegijev, ki bi mu sicer pripadali po dunajski konvenciji iz leta 1961, če bi bil Černetić res to, za kar se izdaja.

Černetić je povedal, da je trenutno v Rimu, da je tam poslovno in da je prišel s svojim avtom. Na vprašanje, kako to, da s svojim vozilom, je odgovoril, da sploh ni bogat! »Veste, nikomur nisem nič ukradel, nikomur! Vse plačujem iz lastnega žepa, to je edina in prava resnica. Rad bi bil prijatelj z vsemi, jaz sem namreč povsem navaden človek!« Čeprav je izrekel, da ni bogat, se je skoraj v istem dahu pohvalil, da ima tri hiše, eno v Beogradu, drugo v Atenah in tretjo v Monte Carlu. Potem pa spet: »Mi z Balkana – ne bomo nikdar bogati!«

Princ je filmski lik

Černetića so začeli preiskovati že pred več kot letom dni, in sicer po tistem, ko je obiskal Brindisi. Takrat se je srečal s številnimi predstavniki lokalne uprave, na sestanke je prihajal s prestižnim mercedesom, na katerem so frfotale zastavice Črne gore, vozilo je bilo polepljeno z lažnimi diplomatskimi oznakami. Černetić zatrjuje, da so bile to pravzaprav zastavice njegove dinastije. »Črna gora je izjemno mlada republika, šele enajst let ima. Na drugi strani pa je moja družina znana in priznana že stoletja. Situacija je zato izjemno preprosta: oznake moje rodbine bom uporabljal, kjer koli bom hotel!« je bil več kot jasen.

Černetića so vabili in se z njim hoteli slikati številni znani, princa so pred časom spoznali tudi člani skupine Dire Straits pa tudi Novak Đoković. Vseeno je postal znan šele, ko je z nazivom velika dama Črne gore odlikoval Pamelo Anderson. Čeprav je znano, da igralka obišče domala vsakogar, če ji le nakaže 200.000 evrov, naj bi ji princ plačal samo letalsko vozovnico in prenočišče. O tem pravi takole: »K meni je prišla brezplačno. Organiziral sem humanitarno večerjo, na kateri se je kar trlo bogatašev …«

Njegov lik in težave so pritegnili tudi srbskega režiserja Emirja Kusturico, ki si želi posneti film o njegovem življenju. »No, končno nekaj, kar ste povedali po resnici,« je dejal Černetić porogljivo v intervjuju.



Ljubitelj čevapčičev Stefan Černetić se je rodil v Trstu, živi v Torinu in odlično govori srbsko. Vsake pol leta počitnikuje v Beogradu, v svojem starem stanovanju na Zelenem vencu. Princ obožuje Balkan. »Duša me boli, ko slišim, da se tako podobne države tako sovražijo. Nadvse rad bi pomagal k razvijanju boljših odnosov, toda, saj vidite, proti meni so tajne službe, ki hočejo uničiti moj ugled.« Sicer pa princ najbolj uživa, kadar padejo na mizo čevapčiči. »Najraje jih imam z ogromno čebule!«