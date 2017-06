Lani zaročena z enim, letos poročena z drugim

Letošnji maj se je resnično izkazal za mesec ljubezni. Pod toplim majskim soncem sta si večno zvestobo obljubila avstralska manekenka Miranda Kerr in Evan Spiegel, sledila sta jima igralka Emmy Rossum in Sam Esmail, za usodni korak pa se je konec meseca odločila tudi lepotička Maggie Grace, ki si je obljube ljubezni izmenjala z Brentom Bushnellom. Zgolj tri mesece po zaroki, ko je dejala, da jo še vedno čaka najlepša, najslajša in najmogočnejša pesem. Poročna koračnica.



Minilo je komaj dobro leto, odkar je zvezdnica serije Skrivnostni otok spoznala Bushnella. In četudi so se iskrice med njima takoj zaiskrile, jima mnogi verjetno niso pripisovali srečne večnosti, menili so, da si poskuša mična svetlolaska z njim le zaceliti srčne rane, saj je tik pred očitno usodnim srečanjem po vodi splavala njena zaroka z režiserjem Matthewom Cookom. A se je izkazalo, da so ji bila predhodna ljubezenska razočaranja namenjena, saj je morala le počakati, da v njeno življenje pride Brent.



Februarja lani je propadla njena zaroka, februarja letos pa se ji je na roki vnovič zalesketal zaročni diamant. Tokrat pravi, iz Brentovih rok. Nista dolgo odlašala, na poroko sta zadnji majski vikend povabila le družino in najbližje prijatelje. Kar je kar v skladu z njeno željo po ohranjanju zasebnosti. Kot se ji je z Brentom uresničila tudi želja, da najde sorodno dušo zunaj igralskih krogov. »Ko sem bila še zelo mlada, sem bila sicer v zvezah z nekaj igralci. In četudi nimam ničesar proti stanovskim kolegom in sem prepričana, da bi lahko uskladila urnike, to zahteva preveč energije, a te nimam več. Želim si česa preprostejšega,« je pred časom priznala lepotica, ki se je romantično zapletla tudi s soigralcem iz Skrivnostnega otoka Ianom Somerhalderjem. »Razmerje mi pomeni tisti zasebni kraj, kjer se čutiš varnega, kjer si dopustiš biti ti. Ko resnično vidiš drugega človeka in ko on vidi resnično tebe, kar je zame morda še toliko pomembneje, saj kot igralka ogromno časa preživim tako, da se pretvarjam, da sem nekdo drug. Ko čutiš, da te nekdo resnično vidi, je to izjemno darilo.« In očitno jo Brent vidi v vseh njenih barvah.