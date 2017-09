Lady skrivnost odnesla v grob

Lady Lucan, katere mož Richard John Bingham, sedmi grof Lucanski, je izginil pred več kot 40 leti po skrivnostnem umoru, ki še vedno navdihuje najrazličnejše teorije, so mrtvo našli na njenem domu, stara je bila 80 let. Veronica, grofica Dowagerska, je bila edina znana priča strašnih dogodkov, ki so leta 1974 vodili v umor Sandre Rivett, 29-letne varuške njenih otrok, v družinskem domu v Belgravii v osrednjem Londonu. Z njeno smrtjo, ki je sicer nepojasnjena, a ne sumljiva, kot pravi policija, pa se bo skrivnost le še nadaljevala. Grofica je sicer vseskozi govorila, da je Rivettovo do smrti pobil njen mož, ki naj bi varuško v slabo osvetljeni kuhinji zamenjal za ženo!

Nedavno je spet našla ljubezen, je povedala njena dolgoletna prijateljica Basia Briggs: "Našla je srečo z nekim gospodom, nekaj let sta bila romantično povezana, končno je bila spet srečna. Prejšnji ponedeljek mi je pisala, da se ne počuti dobro. Šok je, kar se je zgodilo. Bila je zabavna, aktivna, redno je hodila na sprehod v park in hranila race. Bila je zelo prijetna stara gospa, zelo inteligentna, a ji v življenju ni bilo z rožicami postlano. Bila je žrtev velike smole. Bila je lepa mlada ženska, vse bi moralo biti v redu, a je šlo prav vse narobe."

Njena družina je v izjavi za javnost zapisala: "Njeni otroci in sestre so užaloščeni zaradi njene smrti. Čeprav so bili odnosi v družini slabi in so taki ostali do njene smrti, se jo vsi spominjajo z naklonjenostjo in občudovanjem. Bila je inteligentna, pogumna, občasno nezaslišana in z izjemnim smislom za humor. Za nas je bila in je nepozabna."

Da je že tri dni ni bilo videti, je njena prijateljica sporočila policiji, ko pa so vdrli vrata njenega doma, so jo tam našli mrtvo. Njen sin George, ki je lani prevzel očetov naziv in postal grof, je povedal: "Umrla je doma, sama in v miru."