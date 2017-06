Kultna serija Falkenau: skrivnosti vročega gozdarja

Kultna serija Gozdarska hiša Falkenau, ki velja za eno najuspešnejših in najdolgotrajnejših nemških TV-produkcij vseh časov, se je na male zaslone vrnila v prenovljeni različici. V njej tokrat navdušuje 49-letni Hardy Krüger Jr., ki igra gozdarja Stefana Leitnerja, nekdanjega kanadskega rangerja in vdovca. Tako kot njegov predhodnik je tudi on zaljubljen v neokrnjeno naravo, je delaven in srčen, manjka mu le še nekdo, s komer bi delil vsakodnevno veselje. Seksi gozdar bo slovenske gledalke nedvomno navdušil vsaj toliko kot gorski zdravnik, ki ga je zaigral Hans Sigl. Krüger je od Sigla starejši dve leti, za gledalke pa je gotovo zanimivejši, tudi zato, ker je samski in brez težav govori o zasebnem življenju.



Ljubezen gre skozi želodec



Je velik ljubitelj motorjev in avtomobilov, ambasador Unicefa, pod okriljem katerega se bori proti otroški prostituciji, govori štiri jezike, nemščino, angleščino, italijanščino in francoščino, ter obožuje kuhanje. Na svojem blogu razkriva, da je dobra in zdrava hrana zanj način življenja. »V mojih očeh je ženska, ki zna dobro kuhati, zelo seksi,« pove o sebi in doda, da rek, da gre ljubezen skozi želodec, zanj še kako drži. Njegova strast je tudi fotografija. »Skozi objektiv vidite svet drugače. V vsakem trenutku lahko odkrijete nekaj posebnega, čarobnega,« pravi o svojem hobiju. Leta 2005 se je odpravil na pot okoli sveta in njegova dogodivščina še vedno traja. »Utrinki, ki sem jih ujel v objektiv, so mi pokazali, kako lep je naš planet. Lep in krhek, preprost in pogosto zelo zapleten.«



Tragedija ga je pahnila v depresijo



Je oče štirih otrok, dvakrat je bil poročen. Prvič je večno zvestobo leta 1991 obljubil Petri Zinata, ki mu je rodila sinova, leta 2008 pa se je poročil s Katrin Fehringer. Leta 2010 se jima je rodil prvorojenec Paul Luca, ki pa je pri osmih mesecih v spanju nepričakovano umrl. Igralec se je po tragičnem dogodku boril z depresijo. Leta 2012 je srečo v njegovo življenje znova vnesla deklica Layla-Katharina, a sta se s Katrin leta 2015 kljub vsemu razšla. Njegovo življenje je bilo polno vzponov in padcev, a nikoli ni dovolil, da bi ga prevzelo malodušje. Je moški, ki s svetom komunicira prek spleta, si pa ne želi, da bi tam našel ljubezen svojega življenja. »Spletni zmenki ne pridejo v poštev. Všeč so mi ženske, ki imajo načrt.«

