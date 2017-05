Kuharski čarodej ločen v 90 sekundah

Potreboval je natanko 90 sekund, da je obrnil hrbet 28 letom, ki jih je preživel v zakonu s srednješolsko ljubeznijo Zanno. Le minuto in pol je namreč potekalo zaslišanje pred sodnikom, da je ta ugodil prošnji odtujenih zakoncev, da se ločita in lahko začneta svobodno pisati novo poglavje v zasebnem življenju. Čeprav je, roko na srce, zakon kuharskega mojstra Hestona Blumenthala razpadel že pred šestimi leti, ko je v primežu krize srednjih let odkorakal iz njunega družinskega doma. Zdaj pa sta nekdanja zakonca življenjska dejstva uredila še na papirju.



Kdor se količkaj spozna na svet vrhunske kulinarike, sploh tiste, ki je združena s fizikalno in kemično znanostjo, je gotovo že slišal za Blumenthala, ki velja za pionirja multisenzornega kuhanja in očeta molekularne gastronomije. Ki iz priprave nenavadnih jedi naredi še bolj nenavaden, že čudežen dogodek, morda še najbolj spominjajoč na čarovniško predstavo z ognjem, meglicami in dodelano zgodbo. Kar s(m)o lahko začutili – in že skoraj okušali – tudi pred televizijskimi zasloni, pred katere nas je prikoval s serijo Feast with Heston Blumenthal (Pojedina s Hestonom Blumethalom). A to je Heston danes. Toda pred tremi desetletji, ko sta se spoznala z Zanno, sta bila oba še najstnika, on pa je se je ukvarjal z vsem razen s kuharijo, od izterjevanja dolgov do računovodstva. Spoznala ga je, ko je bil za preostanek sveta še nihče, zanjo pa od prvega trenutka sorodna duša. »Verjetno zveni oguljeno in osladno, a od prvega trenutka sem vedela, da je moja sorodna duša. Med nama je bila sicer nezaznavna, toda izjemno globoka povezava. In čeprav sva bila le najstnika, sva vedela, da sva našla tisto posebno osebo,« je pred nekaj leti dejala Zanna, od leta 1989 kuharjeva žena, ki mu je v letih ljubezni povila tri že najstniške otroke.



Podpirala ga je na vsakem koraku



V tistem istem času, malce preden ga je leta 2011 zgrabila kriza srednjih let, pa je tudi Heston ljubljeno koval v oblake, zavedajoč se, da danes ne bi bil, kar je, če ne bi bilo nje. »Podpirala me je na vsakem koraku. Za mojo kariero, za mojo strast je ogromno žrtvovala, a se ni nikoli pritoževala.« Verjetno res, saj je ne nazadnje z možem skočila v neznano, ko sta prodala hišo, da sta z izkupičkom kupila pub in ga predelala v restavracijo. S tem je izkazala velikansko zaupanje vanj in v njegove kuharske veščine, saj ne nazadnje nima nikakršne formalne kuharske izobrazbe. Njuna restavracija The Fat Duck, danes ovenčana s tremi Michelinovimi zvezdicami in ena od vodilnih na svetu, je bila leta 2005 namreč ovenčana z nazivom najboljše na svetu, pozneje pa kot druga najboljša.



A čeprav se je njuna zgodba začela skoraj pravljično – najstniška ljubezen, ko jima ni bilo mar, da nimata niti beliča, a sta nato s skupnimi močmi ustvarila kulinarični imperij –, je pred šestimi leti počilo. Heston je, skoraj meni nič, tebi nič, spakiral, se odselil iz hiše, kjer sta si ustvarila družino, ter se pognal v objem glamurozne ameriške kuharice in avtorice kuharskih knjig Suzanne Pirret, katere življenje naj bi se – tako je dejala vsaj sama – vrtelo okoli hrane in seksa.



Želel se je osvoboditi



Mojster molekularne gastronomije priznava, da velik del odgovornosti za razpad dolgoletnega zakona leži na njegovih ramenih. Prelomnega leta 2011 je namreč priznal, da ga je močno zgrabila kriza srednjih let, da se je začel spraševati o vsem in dvomiti o vsem v svojem življenju. Da je v popolni življenjski zbeganosti pustil za sabo vse, kar je poznal. Ter sprva štiri leta ljubimkal s Pirretovo, lani pa se je romantično zapletel z nepremičninsko posrednico Stephanie Gouveia in si očitno dokončno priznal, da ni več poti v njegovo staro življenje. »Med nama z Zanno je konec. A šele ko vse dokončno razrešiš in razčistiš, se zaveš napetosti, ki so vladale. Zdaj se čutim drugačnega, želel sem se osvoboditi,« je dejal in uradno zagnal ločitveno kolesje. A za povod ni navedel klasičnih nepremostljivih razlik, ampak da je, ko je pred šestimi leti odkorakal od družine, zakonu zadal nepopravljiv udarec, od katerega si njuna ljubezen ne more več opomoči. Kar je vse, kar je sodnik očitno potreboval za brzinsko ločitev. Za ločitev v le 90 sekundah. Čeprav je verjetno pomagalo tudi to, da sta zdaj ločena Heston in Zanna že prej in v prijateljskem duhu uredila vse finančne in poslovne zadeve.