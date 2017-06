Kuharica odkrila Rihannin lonec

Če želite popolno postavo, kot jo ima Rihanna, pač ne morete vreči vase česar koli. Čeprav je barbadoška pevka pred časom dejala, da bi, če ne bi bilo omejitev, nenehno jedla, v praksi skrbno premisli, kaj bo dala v usta. Pri tem 29-letnici pomagajo strokovnjaki in kuharji, med njimi Debbie Solomon, ki občasno razkrije kakšno kulinarično navado svoje delodajalke.



Solomonova je medijem razkrila, da se zvezdnica, ki doma preživi le teden dni na mesec, pri hrani ravna po trenutnem razpoloženju.



Kuharica, ki zdaj že štiri leta dela za Rihanno, se je v službi pri pevki znašla po naključju in – nevede. Zaposlena kot vodja osebja v losangeleškem hotelu je nekoč prejela skrivnostni klic osebe, ki ji je sporočila, da sta ji všeč njen blog in hrana, ki jo objavlja na njem. Oseba jo je prosila, naj dostavi svojo hrano v Sonyjeve studie. Kuharica je lačnim glasbenikom pripravila piščanca s karijem ter riž, naslednji dan pa še jagnjetino in špagete karbonara. Prav špageti so tako navdušili pevko, da si je zaželela najeti Solomonovo za osebno kuharico. Poklicala jo je k sebi, poklepetala z njo in ji ponudila službo. Debbie je sprejela ponudbo in zdaj že štiri leta skrbi, da zvezdnica uživa zdravo, a okusno hrano.



Kuharica danes spremlja Rihanno, kjer koli se ta giblje. Z njo potuje tudi na glasbene turneje. Kot je priznala, je bila v zadnjih štirih letih le enkrat na dopustu, res pa, da tedaj več tednov skupaj. V vsem tem času je dobro spoznala glasbeničin okus. Pravi, da je Rihanna, kar se tiče hrane, zelo izbirčna. Obožuje nenavadna živila in ne mara slediti raznim dietam. V nasprotju z večino zvezdnikov, ki od osebnih kuharjev zahtevajo, da je hrana, ki jo dobijo na mizo, čim manj kalorična, Rihanna vztraja, da morajo biti jedi predvsem okusne. »Najpomembnejše ji je zadovoljstvo. Hrana mora biti okusna, izbrana, porcije ne smejo biti prevelike,« pravi Debbie. Ni znano, ali je fotografija krožnika z miniaturnim jajcem, ščepcem slanine in malo sadja, ko jo je pevka objavila na spletu, šala, ali pa Rihanna resnično kdaj zaužije takšne mikroporcije.



Zvezdnica ima tudi nenavadno navado, da potuje po svetu s svojo zbirko začimb. S seboj med drugim nosi kari, lovor, gorčična semena, poper, semena zelene, sol, muškatni orešček, nageljnove žbice, posušeni ingver, pekočo papriko in kardamom ter filipinsko omako adobo. Pri sebi ima vedno še česen in čebulo v prahu ter goveje kocke.



In s čim Rihanna najraje razvaja brbončice?

Dan navadno začne s trdo kuhanimi jajci, toastom brez skorjice in sadjem – najraje ima ananas, papajo in mango, ob tem pa popije skodelico vroče vode z limono. Na turneji Monster leta 2014 je pevka objavila fotografijo malce bolj nenavadnega zajtrka: jedla je banano, mango in karibski calaloo ter koruzno kašo.



Za kosilo si barbadoška lepotica rada privošči piščanca, ki ga ima rada v vseh oblikah, ali pa ribe ter krompir ali riž. Večerja je običajno morsko obarvana, poleg rib ji zelo teknejo tudi raki. Za posebne praznike si privošči italijansko hrano, ki se ji sicer pridno izogiba. Za minuli božič si je privoščila veliko jedi iz testenin, morske sadeže in sirove plošče.

.