Kuhar obožuje surovi boj v kletki

Pozabite na eleganco klasičnih borilnih veščin. Pri mešanih borilnih veščinah, katerih najbolj priljubljena izpeljanka tekmovanj je ultimate fight (UFC), je dovoljeno skoraj vse. Brce, udarci z roko, koleni in komolci, celo davljenje. Le udarci v genitalije, zadnji del glave, vrat in hrbtenico so prepovedani. Toda najsi je ta šport še tako surov in se včasih namesto v osemkotnem ringu odvija kar v kletki, privablja veliko gledalcev. Med drugim kuharskega zvezdnika Gordona Ramsayja, ki ne ostaja zgolj pri gledanju, ampak si nadene rokavice in se spusti v boj. Tudi v kletki, od koder med dvobojem izhod ni mogoč.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«