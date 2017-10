Krste s kristalčki

Denar leži na tleh, le pobrati ga je treba. In prsata nekdanja manekenka Katie Price, ki ji zabave v slovitem Playboyevem dvorcu niso bile tuje, je strokovnjakinja za to. Kar 40-milijonsko bogastvo je namreč ustvarila s takšnimi in drugačnimi poslovnimi podvigi, od pisanja razgaljajočih biografij do izdelovanja dišav do jahalne opreme. »Katie resnično zna ustvarjati denar, to pa je verjetno njena najboljša ideja doslej,« je povedal vir. Našla je namreč novo tržno nišo v vedno aktualni, večni sferi pogrebništva. Krste za tiste z malce drugačnim, razkošnejšim okusom.

Večnosti pač ni treba preležati v dolgočasni krsti, tudi če je iz dragocenega lesa in ima žametno podlogo. »Bi hoteli svojega ljubega položiti v navadno krsto ali takšno s kristalčki?« se je spraševala Katie in se odločila za svojo linijo rakev. Rožnate barve, ozaljšane s kristalčki, pri tem pa ni pozabila niti na svoje bujno oprsje, ki ji je pomagalo do slave, saj bosta pokrov krasili dve oblini, s kristalčkom za bradavičko, seveda. »Vsakdo, ki ima dober smisel za humor ali sta mu pri srcu roza barva in lesket kristalčkov – ti jih bodo oboževali!« je prepričana Priceova, ki si je izmislila tudi geslo, ki bo zapisano na boku vsake krste. Ashes to ashes, bust to bust – prah v prah, prsi v prsi.