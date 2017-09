Kronani princ proti malariji

Združeni arabski emirati so vložili več milijonov dolarjev v izkoreninjanje ene najhujših bolezni na svetu. Zaradi malarije vsako leto umre okoli 700.000 ljudi, med njimi veliko najmlajših. Po ocenah zdravstvenih oblasti naj bi zaradi posledic bolezni vsaki dve minuti umrl otrok. Za kar polovico svetovne populacije obstaja tveganje, da zboli za to boleznijo. Zato je šejk Mohammed bin Zayed, kronani princ Abu Dabija in namestnik poveljnika oboroženih sil, oznanil donacijo v višini pet milijonov dolarjev partnerstvu Roll Back Malaria, ki se zavzema za svet brez te bolezni.

Investicije v zdravje globalnih voditeljev, kakršen je kronani princ, so in ostajajo ključne za gradnjo bolj zdravega sveta.

Veselo novico je sporočil dober mesec pred globalnim forumom o zdravju, ki ga bodo konec novembra gostili prav v Abu Dabiju in na katerem bodo razpravljali o možnostih odprave bolezni v svetu, ne le malarije, temveč tudi drugih, denimo otroške paralize. Združeni arabski emirati že vrsto let podpirajo programe za zmanjšanje posledic omenjenih bolezni, zadnja denarna injekcija pa bo zadoščala za tri leta.

Dr. Kesete Admasu, izvršni direktor organizacije, pravi, da ima ZAE »pomembno vlogo in podpira napredek v boju proti nekaterim najhujšim boleznim na svetu«. In še: »Investicije v zdravje globalnih voditeljev, kakršen je kronani princ, so in ostajajo ključne za gradnjo bolj zdravega sveta.«

Princ, star je 56 let, je od leta 1981 poročen s princeso Salamo bint Hamdan Al Nahyan, ima štiri sinove in pet hčera. Mimogrede, njegova poroka velja za najdražjo moderne dobe. Za sedemdnevno slavje so dali zgraditi poseben stadion z 20.000 sedeži, za poroko pa je prestolonaslednik odštel menda kar 100 milijonov dolarjev.